Wann ist ein Prozess kein Prozess? – Der Hollywood-Journalist

1935 führte Erwin Schrödinger ein berühmtes Gedankenexperiment durch: eine Katze in eine geschlossene Stahlkammer mit einer winzigen Menge radioaktiver Substanz stecken, die bei ihrer Zersetzung Gift freisetzt. Der österreichische Physiker stellte fest, dass diese Katze in einem unbestimmten Zustand zwischen Leben und Tod existiert, bevor jemand die Kammer öffnet und eine Beobachtung macht.

Prüfungen können wie Schrödingers Katze sein. Wenden wir uns zum Beweis einer „Klage“ wegen Verleumdung zu, die am Montag von Ryan Kavanaugh gegen den Podcaster Ethan Klein „angereicht“ wurde. Dies ist kein gewöhnlicher Fall, und Anwälte, Journalisten und dergleichen sollten darauf achten, wenn es darum geht, den Quantenzustand von Rechtsstreitigkeiten und Privilegien zu untersuchen, die Beobachter unseres Systems legalisieren denken sie müssen Vorwürfe und Kommentare wiederholen.

Bevor wir zu den Behauptungen von Kavanaugh kommen, ist es notwendig, diesen umstrittenen Veteranen der Unterhaltungsindustrie vorzustellen und eine Macke der Rechtsprechung in Los Angeles zu diskutieren, die kaum jemand kennt.

2004 sorgte Kavanaugh mit der Gründung eines unabhängigen Studios, Relativity Media, für Aufsehen, das angeblich das harte Geschäft des Filmemachens durchbrochen hatte. Das bedeutet, dass er einen quantitativen Produktionsansatz verfolgte. Vielleicht auch wegen des Erfolgs zu Zeiten von Michael Lewis Silberkugel, Kavanaughs Methoden haben Interesse geweckt. Und der Mann hatte auch viele Verbindungen. Der zukünftige US-Finanzminister Steven Mnuchin beispielsweise war Investor und für kurze Zeit Co-Vorsitzender von Relativity. Das Unternehmen verbrannte Hunderte Millionen Dollar vor einer der berüchtigtsten Insolvenzen Hollywoods im Jahr 2015. Und Kavanaugh fand sich im Konflikt mit Investoren auf der Titelseite wieder Hollywood-Journalist.

Seit der Insolvenz von Relativity ist Kavanaugh in alle möglichen Projekte sowie in rechtliche Verwicklungen involviert.

Im Jahr 2017 gründete Kavanaugh ein neues Unternehmen, Proxima Media, und verfolgte mit einer Person namens Elon Spar einen neuen Unterhaltungsaustausch. Dieses Geschäft hatte jedoch einen schlechten Start, da Kavanaugh und Spar mit dem Finger auf Finanzierung und Geheimnisse zeigten. Spar beschuldigte Kavanaugh sogar, ein „Ponzi-Schema“ aufgestellt zu haben, das Vielfalt abgeholt für den Titel von seine eigene Geschichte Kontroverse. Dies wird später relevant. Mehr zu dem, was in einem Moment passiert ist. In der Zwischenzeit wissen Sie nur, dass Kavanaugh und Spar eine Lösung finden konnten.

Kavanaughs Proxima erwarb daraufhin eine Mehrheitsbeteiligung an Triller, einer Social-Media-Site, die unter anderem Pay-per-View-Boxkämpfe mit Prominenten wie Mike Tyson, Roy Jones Jr. und Jake Paul verteilte. Und als die Leute anfingen, diese Kämpfe zu hacken, reichte Triller zahlreiche Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen ein. Eines der Ziele war Ethan Klein, dessen H3-Podcast einen Clip aus einem Kampf gegen Jake Paul verwendete.

Dies führte zu einer weiteren Fehde für Kavanaugh, die in den letzten Monaten eskalierte. Klein griff Kavanaugh in seinem Podcast gnadenlos an. Zum Beispiel veröffentlichte der H3-Podcast kurz vor Thanksgiving eine Episode mit dem Titel „Wikipedia von Ryan Kavanaugh ist ein Schlachtfeld. Und als Reaktion auf Kleins Antwort feuerte Kavanaugh juristische Granaten aus einer im Juli eingereichten Klage wegen unerlaubter Eingriffe in eine neue Verleumdungsklage gestern ab. Kavanaugh wird jetzt von Thomas Clare vertreten, einem der Anwälte mit dem berühmtesten Ruf des Landes.

Kavanaughs jüngste Beschwerde gegen Klein signalisiert Podcaster wegen „wiederholten, unerbittlichen Angriffs“[ing], und fortsetzen[ing] greifen Herrn Kavanaugh auf verschiedene Weise an, vor allem aber, indem er die verleumderische und höchst schädliche Anklage wiederholt, von der sie wussten, dass sie falsch war, dass Herr Kavanaugh beschuldigt wurde, ein kriminelles „Ponzi-System“ geleitet zu haben. Klein begann später mit dem Online-Verkauf von T-Shirts an Fans mit dem Slogan „Rule Yourself Dementsprechend“, der Herrn Kavanaugh als kriminellen Angeklagten in einem Gerichtssaal darstellt, was Kleins diffamierende Behauptung, dass Herr Kavanaugh ein kriminelles Unternehmen leitete, verdoppelte. „

In Sachen Verleumdungsgesetz sind die meisten Staaten einschließlich Kalifornien haben eine Verteidigung, die als „Fair Reporting Privileg“ bekannt ist, was im Wesentlichen bedeutet, dass jeder frei über rechtliche und andere behördliche Verfahren sprechen kann, ohne befürchten zu müssen, für die Wiederholung dort erhobener Anschuldigungen verantwortlich gemacht zu werden. Der einzige Vorbehalt besteht darin, dass der Bericht sowohl eine faire als auch genaue Darstellung des öffentlichen Verfahrens sein muss. Die Medien verlassen sich stark auf dieses Privileg. So schlug BuzzFeed beispielsweise Verleumdungsklagen wegen der Veröffentlichung des berüchtigten Trump-Dossiers. Das Privileg besteht nicht aus Anzüglichkeit, sondern um den Ersten Verfassungszusatz voranzubringen und den Bürgern zu helfen, Angelegenheiten von öffentlichem Interesse besser zu verstehen.

Was aber, wenn eine Beschwerde kein so eindeutiges Ereignis ist, wie die Leute denken? Wie wirkt sich dies auf unsere Herangehensweise an die Diskussion von Rechtsfragen aus?

Vor zwei Jahren, nachdem Spar beim Los Angeles Superior Court eine Klage gegen Kavanaugh eingereicht hatte und Kavanaugh seine Klage gegen Spar eingereicht hatte, geschah etwas sehr Seltsames. Innerhalb von Stunden rief Kavanaughs Vertreter die Medien an und bestand darauf, dass keine Klagen eingereicht worden seien und die Berichte über die Angelegenheit diffamierend seien. Ich weiß es, weil ich einen dieser Anrufe erhalten habe. Kavanaugh veröffentlichte damals sogar eine Anklageschrift Vielfalt und Hollywood-Journalist für den „Versuch, ihn zu verleumden“, indem er offensichtliche Rechtsdokumente von Spar zitierte.

Was wirklich passiert ist, ist, in etwas einzutreten, das ein wenig Aufheben der Haube für den Rechtsjournalismus und das Justizsystem im Allgemeinen erfordert.

Vor etwa zehn Jahren gründete eine Entität namens Pressestelle des Amtsgerichts begannen, Beamte vor lokalen Gerichten im ganzen Land zu verklagen, weil sie keinen sofortigen oder nahezu sofortigen Online-Zugang zu Gerichtsdokumenten ermöglicht hatten. Dieser Dienst hat einige Erfolge erzielt, indem er argumentiert, dass der erste und der vierzehnte Zusatzartikel nichts weniger als Transparenz erfordern. Infolgedessen eröffnete das System des Obersten Gerichtshofs von Los Angeles ein Medienportal für Reporter.

Hier wird es problematisch: Die Bearbeitung von Gerichtsakten nimmt etwas Zeit in Anspruch. Die Anklagen werden aufgelistet und zugeordnet. Und in den wenigen Stunden, die es dafür braucht, haben Reporter Zugang zu dem, was das Los Angeles Superior Court als „unerledigte Beschwerden“ bezeichnet. Tatsächlich stempelt das Gericht sogar auf jeder Seite dieser, äh, Einreichungen das Wort „nicht eingereicht“.

Was ist, wenn ein Anwalt eine Beschwerde in das System einreicht und dann eine schnelle Lösung erreicht, bevor die Beschwerde indexiert wird? Das ist vor zwei Jahren passiert. Kavanaugh und Spar zogen ihre Beschwerden schnell zurück, aber nicht bevor die Medien bereits darüber geschrieben hatten. Die Prüfungen waren, ja, wie Schrödingers Katze.

Kavanaugh hat nie verklagt Hollywood-Journalist oder Vielfalt auf Geschichten über seinen Kampf mit Spar. Ob er mit den Klarstellungen zu den Artikeln zufrieden war oder Angst vor der Warnung hatte, dass das Recht auf faire Berichterstattung diese Geschichten abdecken würde, er zog sich zurück.

Aber jetzt hebt ein Podcaster alte Schlagzeilen hervor und macht Dinge wie den Start einer Website namens „Sieht Ryan Kavanaugh wie Harvey Weinstein aus?“ Eine vollständige Analyse.

Und so versucht Kavanaugh zu zeigen, dass etwas, das die Justiz berührt, nicht immer da sein muss; dass es verleumderisch ist, die Anschuldigung zu wiederholen, er habe ein Ponzi-Programm geleitet. Zumindest ist das die „ungerankte“ Version von Kavanaughs neuesten Volley-Versuchen.