Lysytchansk: Die Ukraine könnte ihre schlimmste Woche seit dem Fall von Mariupol gehabt haben

In den vergangenen zwei Tagen sind die Russen durch mehrere Dörfer südlich von Lysychansk vorgedrungen, nicht ohne Verluste durch ukrainisches Artilleriefeuer zu erleiden. Tatsächlich behauptet die ukrainische Armee, dass einige russische taktische Bataillonsgruppen konsolidiert oder zurückgezogen werden, um ihre Kampffähigkeiten wiederherzustellen.

Das Institut für das Studium des Krieges, in seinem letzten tägliche Analyse des Schlachtfeldes, sagt der russische Durchbruch aus dem Süden bedeutet, dass sie „möglicherweise in der Lage sein werden, Lysychansk in den kommenden Tagen zu bedrohen und gleichzeitig eine schwierige gegnerische Überquerung des Flusses Siverskyi Donets zu vermeiden“.