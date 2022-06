Die RETRO 102.5-Gewinnerin spricht über ihre Reise zu Paul McCartney

Ein langjähriger 102,5-FM-Hörer hat die Reise seines Lebens von unserer Muttergesellschaft Townsquare Media gewonnen: Paul McCartney im MetLife Stadium am 16. Juni 2022.

Linda aus Greeley ist schon sehr lange ein Fan von uns; Da sie ein Fan von uns und ein riesiger Paul McCartney-Fan ist, war es eine Auszeichnung, die sie beinahe gewinnen würde. Wir hatten das Vergnügen, sie anzurufen, um ihr mitzuteilen, dass sie geht.

Im Mai 2022 war RETRO 102.5 Teil eines nationalen Wettbewerbs mit Townsquare Media: „Live and Let FLY“. Der Hauptpreis war eine Reise für zwei Personen, um Paul McCartney auf der letzten Etappe der Nordamerika-Etappe seiner „Got Back“-Tour am 16. Juni 2022 im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, zu sehen.

Nachdem Linda und ihr Mann zurückgekehrt waren, ging Linda ins Resort, um sich hinzusetzen und über ihren Urlaub zu plaudern, um den legendären Künstler zu sehen. Sie hatten wirklich eine gute Zeit, was schön zu hören ist.

Townsquare Media beherbergte das Paar für seinen Aufenthalt in einem Home2Suites by Hilton, ganz in der Nähe von MetLife. Bevor sie ins Hotel zurückkehrten, aßen sie in New York zu Abend, nachdem sie in LaGuardia gelandet waren.

Paul-McCartney-Gewinner-RETRO Linda König

Eines der großartigen Dinge an dieser Reise war, dass Linda, eine lizenzierte Heißluftballonpilotin, die New Jersey Aviation Hall of Fame besuchen konnte. Linda und ihr Mann hatten dort eine tolle Zeit, bevor es am Donnerstag ins Stadion ging.

Paul-McCartney-Gewinner-RETRO Linda König

Paul-McCartney-Gewinner-RETRO Linda König

Die Show von Paul McCartney sieht fantastisch aus. Linda sagt, er habe viel in die Show investiert; Sprechen Sie mit der Öffentlichkeit über die Songs, zollen Sie John Lennon und George Harrison Tribut und sehen Sie Bruce Springsteen in der Show. Linda und ihr Mann verpassten den Teil, in dem auch Bon Jovi die Bühne betrat.

Paul-McCartney-Gewinner-RETRO Linda König

Linda und ihr Mann haben sich sehr amüsiert. Der nächste Tag, der Tag der Reise, entpuppte sich als ein weiteres lustiges Abenteuer. Da die Fluggesellschaft Chicago nicht rechtzeitig für einen Anschlussflug erreichen konnte, brachte die Fluggesellschaft sie für die Nacht in einem sehr schönen Hotel außerhalb von Chicago unter.

Schaumburg Hotel Facebook/Renaissance-Schaumburg

Sie kamen einen Tag später als geplant nach Hause, aber das störte ihre Pläne nicht, also lief es wirklich gut.

Es ist wunderbar für uns alle bei RETRO 102.5 und unseren Stationen in der 600 Main Street in Windsor, Teil ihrer Reise zu sein.

Sie können Linda über die Reise sprechen hören:

Danke fürs Zuhören, Linda!

Die Geschichten hinter jedem Beatles-LP-Cover In gewisser Weise ist das Albumcover der Beatles vielleicht genauso faszinierend wie die Musik darin.

Paul McCartney-Alben in der Rangliste Die Beatles haben es immer definiert, aber McCartneys Geschichte endete damit nicht.