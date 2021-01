Loyaler Hund wartet sechs Tage vor dem Krankenhaus auf den Besitzer

Als Cemal Senturk am 14. Januar mit dem Krankenwagen in das Medical Park Hospital in Trabzon gebracht wurde, floh sein Hund Boncuk aus ihrer Wohnung und folgte ihm in die Einrichtung, wo sie jeden Tag geduldig wartete. .

Das Krankenhauspersonal informierte Senturks Familie über den Aufenthaltsort seines Hundefreundes.

Aber nachdem Boncuk nach Hause gebracht wurde, sEs gelang ihm erneut zu fliehen – und er kehrte jeden Tag ins Krankenhaus zurück, sagte Murat Ercan, Direktor des internationalen Patientenzentrums des Krankenhauses, gegenüber CNN.

Das Krankenhaus sagte, Senturks Wohnung sei in der Nähe und die Familie wisse nicht, wie der Hund weiter floh.