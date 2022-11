Live-Updates: Mindestens 151 Tote bei Halloween-Vorfall in Seoul

Führende Politiker der Welt haben Südkorea Beileidsbekundungen und Unterstützungsbotschaften übermittelt, nachdem eine offensichtliche Menschenmenge mindestens 149 Menschen getötet hatte Stadtteil Itaewon in Seoul während Halloween-Partys.

Wir trauern mit den Menschen in der Republik Korea und senden allen Verletzten unsere besten Wünsche für eine baldige Genesung“, schrieben US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill.

Philip Seth Goldberg, seit 2022 US-Botschafter in Südkorea, twitterte auf Englisch und Koreanisch: „Ich bin erschüttert über den tragischen Verlust von Menschenleben in Itaewon gestern Abend. Bitte beachten Sie, dass meine Gedanken und die unseres Teams in der US-Botschaft in Seoul beim koreanischen Volk und insbesondere bei den Angehörigen der Opfer sowie bei den vielen Verletzten dieses katastrophalen Vorfalls sind.

Der britische Premierminister Rishi Sunak twitterte: „Unser Herz geht an diejenigen, die derzeit antworten, und an alle Südkoreaner in dieser sehr bedrückenden Zeit.“

„Frankreich ist an Ihrer Seite“, sagte Präsident Emmanuel Macron und twitterte auf Französisch und Koreanisch.

Bundeskanzler Olaf Scholz twitterte: „Die tragischen Ereignisse in Seoul sind für uns alle ein Schock. Unsere Gedanken sind bei den vielen Opfern und ihren Familien. Es ist ein trauriger Tag für Südkorea. Deutschland ist auf ihrer Seite.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau twitterte: „Im Namen der Kanadier sende ich heute den Menschen in Südkorea nach einem tödlichen Ansturm in Seoul mein tiefstes Beileid. Ich denke an alle, die von dieser Tragödie betroffen sind, und wünsche den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung.

Auch die australische Regierung hat Unterstützungsbotschaften verschickt.

„Unser aufrichtiges Beileid an alle, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind“, sagte der Premierminister Antonius Albanisch getwittert.

Die australische Botschaft in Seoul sagte, sie untersuche „dringend“ mit den örtlichen Behörden, um festzustellen, ob Australier beteiligt seien.

Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, sagte: „Ich bin zutiefst traurig über die schrecklichen Ereignisse im Zentrum von Seoul. Was eine Feier sein sollte, wurde zu einer Tragödie mit so vielen jungen Opfern. Wir stehen den Menschen in der Republik Korea in dieser schwierigen Situation bei Zeit.“