Die RM Group von NI stellt auf der Bauma Screening-Technologie der nächsten Generation vor

Die nordirische RM Group hat gerade auf der Bauma, der weltweit größten Baumaschinenmesse in Deutschland, eine Siebtechnologie der nächsten Generation vorgestellt.

Die fortschrittliche Siebtechnologie mit dem Namen RM H50X wurde in entwickelt Trümmermeister, Dungannon, wo auch der H50X hergestellt wurde. Es bietet mehr Effizienz und Elektrifizierung, mehr Sicherheit für die Bediener, einfachere Bedienung, Modularisierung und besseren Service durch Digitalisierung.

Als Hybridsieb kann das RM H50X dank seiner branchenweit einzigartigen Technologie schätzungsweise bis zu 25 % Kraftstoffeinsparung im Stand-Alone-Betrieb und bis zu 50 % Einsparungen in Kombination mit einem RM Hybridbrecher erzielen.

Michael Morrow, Director of Operations, RM Dungannon, sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, dass die von unserem Team hier bei Dungannon entwickelte Technologie in der Welt der Siebtechnik Wellen schlägt.

„Das F&E-Team und tatsächlich alle Abteilungen bei RM Dungannon waren maßgeblich an der Entwicklung dieser bahnbrechenden Technologie beteiligt, die in der Branche in aller Munde ist und eine der größten technologischen Entwicklungen der letzten 15 Jahre darstellt.“

Auf der Bauma demonstrierte die RM Group mit Kompetenzzentren in Linz/Österreich und Dungannon, wie Energieeffizienz auf der Baustelle Realität wird.

Unter der „RM Next“-Philosophie entwickelt, geht das erste H50X-Modell bald auf den Weg zu einer österreichischen Karriere.

Gerald Hanisch, Gründer und CEO der RM Group, fügte hinzu: „Die Elektrifizierung ist seit den Anfängen vor über 30 Jahren Teil unserer Strategie. Doch mit der neuen Generation von Hybridantrieben in unseren Brechern und Sieben haben wir eine neue Ära in unserer Branche eingeläutet.

„Mit dem RM H50X setzen wir neue Maßstäbe in Effizienz und Sicherheit. Das Einsparen von Kraftstoff und die Reduzierung von CO2-Emissionen sind die dringendsten Anliegen unserer Kunden, und mit der neuen Technologie im RM H50X bieten wir jetzt die Lösung für mobile Displays an.

Die RM Group beschäftigt weltweit über 350 Mitarbeiter an ihren beiden Kompetenzzentren in Dungannon, Co. Tyrone und Linz, Oberösterreich.

Die RM Group engagiert sich für die Entwicklung ihrer Basis in Dungannon, und das Unternehmen tut dies auch rekrutiert derzeit für eine Reihe von Positionen, darunter Schweißer, Ingenieure und Bediener.

Richard Lecky, Director of Engineering, Raymond Young, Chief Engineer, H50X, Diane Creevy, Chief Financial Officer und Michael Morrow, Director of Operations, RM Dungannon mit dem ersten H50X-Modell