Lille vs Marseille in Kanada Live-Stream: Online ansehen, TV-Kanal, Startzeit

Lille und Marseille treffen in einem interessanten Spiel in der Ligue 1 aufeinander. Er ist derjenige mit Feuerwerkspotenzial, da die Abwehr von Lille in dieser Saison Tore verloren hat und bisher 14 Tore in acht Spielen erzielt hat, was in der französischen Liga auf Platz fünf liegt.

So sehen Sie Lille gegen Marseille in Kanada:

Datum des Spiels: 3. Oktober 2021

Spielzeit: 10:55 Uhr ET

Fernseher: beIN SPORTS (Kanada)

Direkte Lille vs. Marseille auf fuboTV: Beginnen Sie mit einer 7-tägigen kostenlosen Testversion!

Marseille geht als Nummer 4 der Ligue 1 mit 14 Punkten aus sieben Spielen ins Spiel, obwohl das letzte Spiel im heimischen Wettbewerb eine enttäuschende 2:3-Niederlage gegen Lens war.

Marseille folgte Mitte der Woche in der Europa League mit einem frustrierenden 0:0 gegen Galatasaray.

Der offensive Mittelfeldspieler Dimitri Payet führt den Angriff von Marseille mit fünf Toren in sechs Spielen an. Ein interessanter Hinweis für Fans der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft ist, dass es ein Amerikaner ist, Konrad De La Fuente, der sie mit zwei Vorlagen in acht Spielen anführt.

Lille geht derweil mit bisher 11 Punkten und nach einer 1:2-Niederlage gegen den österreichischen Klub RB Salzburg in der Europa League in dieser Woche auf Platz 10 der Tabelle.

Trotzdem hat Lille einen soliden Angriff, angeführt vom kanadischen Star Jonathan David, der in acht Spielen vier Tore erzielt hat.

Zwei Vereine, die treffen können und einer, der sich schwer tut, Lille gegen Marseille zu verteidigen, sollte am Sonntag eine unterhaltsame Angelegenheit werden.