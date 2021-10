Inmitten von Gerüchten, dass die Apple Watch Serie 7 könnte zum verkauf angeboten werden in nur eine Frage von Wochen, neue Bilder geteilt mit MacRumors hat angeblich die neue Apple Watch in freier Wildbahn gezeigt und uns damit unseren ersten echten Blick auf Apples neueste Uhr gegeben.



Die Bilder wurden ursprünglich in einer Facebook-Gruppe für Apple Watch-Enthusiasten gepostet, wurden aber seit der Veröffentlichung entfernt. Das Poster auf den Fotos behauptete, sie hätten für einen Träger gearbeitet, der die Serie 7 testete, bevor sie “später in diesem Herbst” offiziell in den Verkauf ging.

Bisher haben wir die Serie 7 nur in den Marketing- und Werbematerialien von Apple gesehen, und das Unternehmen hat noch kein Datum bekannt gegeben, an dem sie zum Kauf angeboten wird. Die heute geteilten Bilder geben uns unseren ersten praktischen Einblick in die 7er-Serie mit ihrem immer größeren Bildschirm. Entgegen Gerüchten gibt es bei der Serie 7 keine flachen Kanten, sondern “mehr abgerundete und weichere Ecken”, wodurch sich der Bildschirm leicht zu den Seiten hin wölben lässt.

Der größere Bildschirm ist eine der wenigen Designänderungen für den 7er gegenüber der vorherigen Generation. Die Series 7 verfügt über eine verbesserte IP6X-Einstufung für Staub- und Wasserbeständigkeit, behält jedoch intern den gleichen Prozessor wie die Apple Watch Series 6 bei.

Während es sicherlich weitere interne Änderungen für die 7er-Reihe geben kann, müssen wir warten, bis wir die Uhr selbst in die Hände bekommen, um mehr herauszufinden. Einen vollständigen Überblick über alles, was wir wissen, finden Sie in unserem vollständige Zusammenfassung.