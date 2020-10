Lidl-Rückruf für Käse: Gesundheitsgefahr – Probleme können ganz harmlos beginnen

Lidl ruft einen Weichkäse zurück. Es ist der zweite Rückruf dieser Art innerhalb weniger Tage. Wieder wurden gefährliche Bakterien gefunden – und wieder ist es der gleiche Hersteller.

Laupheim – Wieder ist es das Lebensmittel-Discounter Lidl, der Eine Weichkäse ruft zurück. Und wieder ist es der Hersteller Deliriumder gefährliche bakterielle Kontamination in seinem Käse entdeckte. Schon in der “Ziegenkäsebrötchen cremig” Unter der Marke „Meine Käserei“ wurden kürzlich Bakterien, sogenannte „Listeria monocytogenes“, gefunden, die nicht nur schwere Magen- und Darmkrankheiten verursachen, sondern auch Kleinkinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem auch Blutvergiftung, wie Entzündung des Gehirns oder der Hirnhäute kann evozieren. Die Bakterien können für schwangere Frauen besonders gefährlich sein, da sie im schlimmsten Fall Frühgeburten oder Fehlgeburten verursachen können.

Lidl informiert über den Rückruf des Produkts “Brie de Nangis” vom Hersteller Jermi Käsewerk GmbH. © Lidl

Lidl-Rückruf: Dieser französische Weichkäse sollte nicht mehr gegessen werden

Sie musste nicht nur Rabattkette Lidl die bundesweit Kampagne zurückrufen Von einigen Chargen Ziegenkäse bis zum gesamten Produkt, unabhängig von seinem Mindesthaltbarkeitsdatum, scheint nun ein anderes Produkt desselben Herstellers sofort zurückgerufen zu werden: Diesmal ist es eines Französischer Weichkäse. Als die Molkerei aus Laupheim jetzt waren Berichte drin Kolibrigenauer gesagt Verotoxin-produzierendes “Escherichia (E.) coli”, nachgewiesen. Auch diejenigen, die von diesem Rückruf betroffen sind Weichkäseprodukte waren bundesweit bei Lidl erhältlich.

Aus „Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes“ unterstützt Lidl den Rückruf seines Lieferanten Delirium und fordert alle betroffenen Kunden auf, das Gegebene zu tun Gesundheitsrisiken Es ist wichtig, den Käse zu beobachten und zurückzugeben – auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist – und nicht mehr zu konsumieren. Der Weichkäse mit dem Namen ist betroffen “Brie de Nangis” in dem 100 Gramm-Pack. Verwendung der Identitätsnummer DE BW 331 EG, die Zwei Losnummern 394 und 395, ebenso wie Mindesthaltbarkeitsdatum 27. Oktober 2020 Lidl-Kunden erkennen, ob sie vom Rückruf betroffen sind.

Achtung, a # Lebensmittelrückruf! Die Jermi Käsewerk GmbH ruft die “Meine Käsemilch Brie de Nangis” und die “Meine Milchziegenkäsebrötchen” (verkauft bei Lidl) zurück. Grund: Nachweis von Verotoxin-produzierenden E. coli-Bakterien oder Listerien. Weitere Informationen: https://t.co/9UPCX1fOwp pic.twitter.com/iKuLSpSfev – foodwatch Deutschland (@foodwatch_de) 29. Oktober 2020

Wie Lidl Berichte, ausschließlich die sein “Brie de Nangis” kontaminiert mit E. coli-Bakterien: „Andere bei Lidl Deutschland Verkaufte Produkte sind vom Rückruf nicht betroffen. „Die Rabattkette möchte den Kaufpreis an alle Kunden zurückerstatten, die den Brief auch ohne Quittung an Lidl zurücksenden.

Während eines Infektion mit E. coli (VTEC) kann gelegentlich völlig beschwerdefrei sein, aber nach zwei bis zehn Tagen immer noch zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Normalerweise beträgt die Inkubationszeit jedoch drei bis vier Tage. Entwickelt die Magen Darm Grippe zu einem enterohämorrhagischen Colitis, einer Darmentzündung, man sollte in ein Krankenhaus gehen. Weil die pathogenen „Escherichia coli“ kann auch ernst sein Organwirkung verursachen, zerstören Blutzellen und die Nierenfunktion Beschädigung. (cos) * Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.