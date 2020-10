Sommerhaus der Stars (RTL): Teamgeist im Wutwahnsinn – Lisha packt aus

Im “Sommerhaus der Sterne” (RTL) polarisiert der Aufstandskandidat Lisha. Jetzt erhebt der YouTuberin ernsthafte Wutvorwürfe gegen das Spirit-Team.

Am 1. November 2020 wurde die “Sommerhaus der Sterne„-Finals finden statt.

YouTuber Lisha und Lou verursachen viel Ärger unter ihnen Zuschauer .

verursachen viel Ärger unter ihnen . Jetzt drückt das aus “Sommerhaus der Sterne” -Kandidatin Lisha schwerwiegende Vorwürfe.

Bocholt/ Berlin – Die RTL-Programm “Sommerhaus der Sterne” teilt die TV-Nation: Die Hälfte des Publikums liebt das Trash-Spektakel, während die andere Hälfte lautstark von Mobbern spricht Kandidaten beschwerte sich. Der schockierend ehrliche und polarisierende YouTuberin Lisha mit ihrem Stil, sowohl ihre Kollegen als auch viele “Sommerhaus der Sterne„-Fans beim. Erhöhen Sie jetzt die Partner von Lou aber auch schwerwiegende Vorwürfe: Michael Tomaschautzki sollte laut sein Lisha und Lou habe ein schweres Ärgerproblem.

Titel: Das Sommerhaus der Sterne – Kampf der Promi-Paare Erste Sendung: 13. Juli 2016 Lange: 90 bis 235 Minuten Jahre): seit 2016 Auszeichnungen: Deutscher Fernsehpreis für beste Reality-Unterhaltung

Sommerhaus der Stars (RTL): Das YouTube-Paar Lisha und Lou schießen auf ihre Mitstreiter

Die mehreren Wochen Reise „Sommerhaus der Sterne“ geht langsam zu Ende – und die Fernsehzuschauer warten auf das große Finale. Wer wird RTL Krone mit nach Hause nehmen? Auch wenn das vermutet wird Die Gewinner des “Sommerhaus der Stars” wurden bereits bekannt gegebenKaum jemand zieht so viel Ärger an wie die Berliner Youtuberin Lisha Savage. Die Verlobte von Lou kaum zerkleinerte Wörter in den vorherigen Folgen und musste viel Kritik dafür nehmen.

Auf dem offiziellen Instagram-Profil “Sommerhaus der Sterne” Es gibt einige Hasskommentare dagegen Lisha: „Die nervige mit ihrem aufgeblasenen Gesicht. Vor allem, dass du immer noch denkst, du bist der Beste, der Größte und der Schönste “, schoss ein Fernsehzuschauer gegen sie “Sommerhaus der Sterne” -Kandidatin Lisha. Aber die YouTuber hält an ihren Aussagen fest. Eine Entschuldigung oder sogar eine besondere Einsicht kommt für den Influencer nicht in Frage.

Sommerhaus der Stars (RTL): Vorwürfe gegen Teamgeist – Michi soll Diana Herold gegenüber aggressiv gewesen sein

Die Hauptgegner der Unruhen YouTubers: Team Evris und Teamgeist. Während der junge Bachelor-Kandidat Eva Benetatou aufgrund einer Der Prosecco-Vorfall von Lisha erhielt bereits einen anständigen Einlauf, jetzt Teamgeist bekommen (Diana Herold und ihr Michael) haben auch ihr Fett losgeworden.

In einer Frage-und-Antwort-Sitzung Youtube Das Ehepaar aus Berlin ist jetzt richtig ausgepackt. “Was für einen Konflikt hast du mit Diana?” War eine der ersten Fragen der Kandidat “Sommerhaus der Sterne” wusste sofort eine Antwort. Schließlich war Teamgeist auch nicht ohne. Diana und Michael hätte die gleichen angespannten Situationen in “Sommerhaus der Sterne” ausgenutzt, um dann im Notfall wie ein Retter vor der Kamera zu stehen.

“Sommerhaus der Stars” -Star Lisha Savage enthüllte: Michael soll ein ernstes Aggressionsproblem haben (nordbuzz.de-Montage). © Maurizio Gambarini / dpa / Bildallianz / TV Now

Aber dafür YouTuber Eines war klar: Das Verhalten von Team Spirit war nur eine Show. Lisha sogar enthüllt: Der angeblich friedliche Michi war auch “einer der aggressivsten Menschen, die ich je getroffen habe”. Im Gegensatz zum spirituellen Partner von Diana Herold würde Lisha Sei zumindest offen für ihren aggressiven Charakter.

Die Berlinerin unterstrich ihre schwerwiegenden Vorwürfe mit einem Ereignis, das in der “Sommerhaus der Sterne” sollte aufgetreten sein. Michi hätte einen kleinen Gegenstand auf Dianas Kopf geworfen – aber dem Paar ist unklar, ob es ein Feuerzeug oder ein Stein war.

Sommerhaus der Stars (RTL): Ernstes Aggressionsproblem? Lisha und Lou packen im YouTube-Video aus

Die sonst lebhafte blonde Diana hätte zitternd in der Ecke gesessen und wäre voller Angst gewesen. Dass die Mitarbeiter der RTL-Produktion Diese Szenen, die nicht ausgestrahlt wurden, sind für die beiden YouTuber Lisha und Lou einfach unverständlich. Ob es irgendetwas zu den schwerwiegenden Vorwürfen gibt, bleibt offen. Nach dem großen Finale „Sommerhaus der Sterne“ Am 1. November 2020 wird es noch viel Raum für Debatten geben.

Auf der Reunion Show nach der großen Finale „Sommerhaus der Sterne“ Triff die Kandidaten der aktuellen Saison und wollen alle Vorwürfe klären. Einige der mutmaßlichen Mobber plädierten für einen “Sommerhaus der Sterne” – Live-Übertragung – aber das war kategorisch aus Köln Sender RTL abgelehnt.

Rubriklistenbild: © Maurizio Gambarini / dpa / Bildallianz / TV Now