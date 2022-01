Laut IAF ist ein Militärhubschrauber ohne Vorwarnung abgestürzt und nach dem Absturz gesunken

Der Militärhubschrauber, der am Montagabend vor der Küste Nordisraels abgestürzt war und zwei Piloten tötete, sei plötzlich und ohne Vorwarnung verschwunden, sagte ein israelischer Luftwaffenoffizier.

Der Hubschrauber stürzte während eines Trainingsfluges vor der Küste von Haifa ab. Beide Piloten des Flugzeugs starben bei dem Absturz, und ein Marineoffizier, der ebenfalls an Bord war, überlebte, als er nach dem Absturz aus dem Hubschrauber, IAF Brig, fliehen konnte. Das teilte General Amir Lazar am Dienstagmorgen vor Tagesanbruch in einer Telefonbesprechung mit.

„Es ist ein schwieriger und schmerzhafter Unfall“, sagte er.

Die Piloten wurden aus dem Cockpit geborgen, nachdem der Helikopter während einer komplexen Bergungsaktion im Dunkeln in den Wellen versank. Ersthelfer versuchten lebensrettende Wiederbelebungsmaßnahmen, konnten jedoch die Piloten, die an schwerer Unterkühlung litten, nicht wiederbeleben.

Die beiden wurden dann zum Oberstleutnant ernannt. Erez Sachyani und Major Chen Fogel. Ihre Familien wurden benachrichtigt, teilten die israelischen Streitkräfte in einer Erklärung mit.

Das Militär sagte, es sei noch nicht sicher, was den Absturz verursacht habe, nannte es jedoch einen Unfall.

„Wir können noch nicht ahnen, was passiert ist. Hubschrauber sind älter, aber sie sind langlebig “, sagte Lazar, Chef der IAF-Luftfahrtabteilung.

Nach Angaben des Offiziers gab es vor dem Absturz keinen Notruf an den Kontrollturm, und die Retter haben keine Aufzeichnung an Bord abgerufen, um anzuzeigen, was den Absturz des Flugzeugs verursacht hat.

„Vor dem Unfall war kein Ruf im Radio zu hören. Er verschwand vom Überwachungsbildschirm, dann wurde ein Hubschrauber gemeldet, der ins Wasser stürzte. Er hat alle Systeme und die Rettungskräfte aktiviert“, sagte Lazar.

Oberstleutnant Erez Sachyani (rechts) und Major Chen Fogel, getötet bei einem Hubschrauberabsturz am 3. Januar 2022 (Israel Defense Forces)

Er sagte, der Hubschrauber sei für einen Trainingsflug etwa eine Stunde in der Luft gewesen und auf dem Rückweg zum Luftwaffenstützpunkt Ramat David abgestürzt. Beide Piloten seien noch im aktiven Dienst und seien „sehr erfahren“ gewesen, sagte Lazar.

Der Helikopter, ein Eurocopter AS565 Panther, bei der IAF als „Atalef“ oder Fledermaus bekannt, wird hauptsächlich im maritimen Einsatz eingesetzt und ist daher mit einer Auftriebsmechanik ausgestattet.

„Wir wissen nicht, ob er aktiviert wurde, aber der Hubschrauber ist unter Wasser gefallen“, sagte Lazar.

Die Piloten befreiten sich nicht aus dem zum Scheitern verurteilten Flugzeug und wurden von Tauchern herausgezogen, sagte er.

Amikam Norkin, Chef der israelischen Luftwaffe, ließ alle AS565 Panther-Hubschrauber am Boden, stoppte alle Trainingsflüge der Luftwaffe und ernannte ein Team zur Untersuchung des Absturzes.

„Diese Hubschrauber sind gut genutzt, aber sehr zuverlässig und arbeiten konsequent mit der Marine zusammen. Die technischen Komponenten werden sorgfältig geprüft “, sagte Lazar.

Eine IDF-Fackel erhellt den Himmel während der Suche nach dem Absturz eines Militärhubschraubers vor der Küste von Haifa in der Nacht zum 3. Januar 2021. (Alon Nadav / Flash90)

Der überlebende Beamte wurde bei vollem Bewusstsein in das Rambam Medical Center in Haifa transportiert. Ein Krankenhausbeamter sagte, er habe leichte Knochenverletzungen erlitten und sei wegen Unterkühlung notfallmäßig behandelt worden. Er sei in einem „sehr stabilen“ Zustand, sagte der Beamte.

Die Armee sperrte die Küste in der Nähe des Unfallorts und Dutzende von Soldaten ging durch die Gegend, auf der Suche nach Fragmenten des Hubschraubers. Teile des Hubschraubers begannen kurz nach dem Absturz am Ufer auf Grund zu laufen.

Der Unfall ereignete sich nahe genug an der Küste, dass Bewohner von Haifa Flammen vom Ufer sahen und die Polizei riefen. Rettungskräfte zogen den überlebenden Offizier etwa 1,5 Kilometer vor der Küste aus dem Wasser.

Gestrandete Teile eines Militärhubschraubers liegen am Boden, nachdem er in der Nacht zum 3. Januar 2021 vor der Küste von Haifa abgestürzt ist. (Alon Nadav / Flash90)

Kurz nach dem Absturz aufgenommene Videoaufnahmen, die schnell in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigten ein Wrack in Flammen unweit der Küste.

In einem Video stellte sich heraus, dass der Hubschrauber vor dem Aufprall ins Wasser Feuer fing. In dem Video ist ein Zuschauer zu hören, der sagt: „Ein Meteor fällt. „