CHTF 2021-Umschläge: Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung und Schaffung eines neuen Entwicklungsmodells

Shenzhen, China – (HANDELSTHREAD)–Die 23e Die China Hi-Tech Expo wurde am 31. Dezember 2021 in Shenzhen erfolgreich abgeschlossen und schloss eine dreitägige Offline-Ausstellung und eine fünftägige Online-Ausstellung mit innovativen Produkten, die die neuesten Trends und Errungenschaften der Branche präsentieren. Die Messe hat Ausstellungen, Konferenzen und Foren, technischen Austausch und Geschäftsverbindungen integriert, mit dem Ziel, sich als offene und serviceorientierte professionelle Geschäftsplattform zu etablieren. Die diesjährige Messe ignorierte die anhaltende globale Pandemie und zog 4.164 Online- und Offline-Aussteller und fast 150.000 Besucher vor Ort an.

Die diesjährige Messe zum Thema „Qualitätsentwicklung voranbringen und ein neues Entwicklungsmodell aufbauen“ hat eine wichtige Rolle bei der Wiederbelebung der Wirtschaft und des internationalen Technologieaustauschs gespielt, während die Welt noch mit der Pandemie konfrontiert ist.

Auf einer Ausstellungsfläche von 158.500 Quadratmetern wurden Hightech-Produkte und -Technologien zu den Themen 5G-Commerce und Internet of Things, Anti-Epidemie-Computertechnologie, KI-Fahren, Sporttechnologie und Gesundheit, Smart Home, Smart Manufacturing, Big . ans Licht gebracht Daten- und Cloud-Computing, Blockchain, digitale Wirtschaft, Luft- und Wasserreinigungstechnologien usw.

An der Ausstellung nahmen chinesische Provinzdelegationen, Universitäten und führende Unternehmen wie Huawei, Ping An und BOE teil. Aussteller aus 11 Ländern, darunter Österreich, Griechenland, Japan, Polen, Russland und Südkorea, nahmen vor Ort teil, während 26 Länder, darunter die USA, Großbritannien, Singapur, Neuseeland, Frankreich, Finnland, Dänemark und Italien virtuell teilnahmen.

Besucher des CTHF 2021 erlebten eine Weltklasse-Ausstellung innovativer Produkte, von autonomen Fahrzeugen von Unity Drive Innovation und leistungsstarken 3D-Sensorlösungen von Orbbec bis hin zu einem elektroakustischen Filmmaterial von Fujifilm, das Schwingungen in Elektrizität umwandelt. Andere führende Technologieunternehmen wie Infinova, AISpeech, Pudu Tech, UINO und SOPHON zeigten ebenfalls ihre bahnbrechenden Technologien, die in verschiedenen Branchen angewendet werden, und machen die CHTF 2021 voller Highlights!

Inzwischen versammelte die Online-Messe 1.992 Aussteller, um 5.756 Artikel zu präsentieren, darunter 64 Artikel mit hervorragenden innovativen Produkten im Online-Showroom. Die Eröffnungszeremonie und das China Hi-Tech Forum wurden ebenfalls live übertragen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Machen Sie einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung und sehen Sie sich die Wiederholung des China Hi-Tech Forum an Hier.

Offizielle Seite: https://www.chtf.com/deutsch/

