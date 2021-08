Laurel Hubbard, die erste Transfrau, die an einem olympischen Solo-Event teilnimmt

Die Gewichtheberin Laurel Hubbard schrieb als erste offen transgender Frau in ihrer ganzen Geschichte Geschichte, die an einem Solo-Event bei den Olympischen Spielen teilnahm.

Die 43-jährige Neuseeländerin trat am Montag in der Superschwergewichtsklasse der Frauen über 87 kg an. Seine Medaillenambitionen wurden danach zunichte gemacht drei gescheitert Hebeversuche.

Hubbard wurde 2015 wettbewerbsberechtigt, als das Internationale Olympische Komitee veröffentlichte Änderungen zu seinen Zulassungsrichtlinien für Transsportler. Dazu gehören die Begrenzung des Testosteronspiegels.

Beim Übergang von Mann zu Frau verlangt das IOC, dass der Testosteronspiegel der Athleten vor ihrem ersten Wettkampf mindestens 12 Monate lang unter 10 Nanomol pro Liter liegen muss.

Die Neuseeländerin, die bereits im Gewichtheben der Männer teilgenommen hat, hat 2013 den Wechsel vollzogen und wurde ausgewählt, um ihr Land beim prestigeträchtigsten Sportwettbewerb der Welt zu vertreten.