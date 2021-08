Großer Panda im französischen Zoo bringt ein Fernglas zur Welt

Paris: Ein riesiger Panda, der von China an Frankreich ausgeliehen wurde, hat am Montagmorgen zwei Zwillinge zur Welt gebracht, teilte ein französischer Zoo mit und erklärte, “sie sind sehr lebhaft, rosa und prall”.

Der Beauval Zoo südlich von Paris sagte, die Zwillinge seien kurz nach 1 Uhr morgens geboren worden. Sie wiegen 149 und 129 Gramm (5,3 und 4,6 Unzen).

Ihre Mutter Huan Huan und ihr Vater Yuan Zi sind mit einem 10-jährigen Darlehen aus China in Beauval, um die guten Beziehungen zu Frankreich zu unterstreichen. Die Zwillinge sind ihre zweiten und dritten Jungen nach dem ersten Panda, der jemals in Frankreich geboren wurde, Yuan Meng, im Jahr 2017.

„Huan Huan kümmert sich sehr gut um sie. Sie nahm sie in den Mund, um sie zu lecken und zu reinigen. Wir können kleine Schreie hören “, sagte der Zoo in einer Erklärung.

Der Zoo sagte, das Geschlecht der Jungen sei von chinesischen Experten bestimmt worden, die für ihre Pflege zuständig sind, aber definitiv bestätigt werden müssen, da die äußeren Genitalien erst im Alter von mehreren Monaten erscheinen.

Die Geburt kommt, nachdem der Zoo im März freudig bekannt gegeben hat, dass Huan Huan und Yuan Zi „acht Mal gepaart“ haben.

Große Pandas haben Schwierigkeiten, sich zu vermehren, und ihre Schwangerschaften sind notorisch schwer zu verfolgen.

„Wir haben gerade einen Moment seltener Intensität erlebt. Diese Geburten sind immer sehr außergewöhnlich, bringen aber auch einige Überraschungen mit sich“, erklärte Delphine Delord, Direktorin des Zoos von Beauval.

Die Jungen werden 100 Tage lang nicht genannt. Sie werden einige Jahre in Frankreich verbringen, bevor sie nach China geschickt werden, sagte der Zoo.

Auch andere Länder in Europa haben Riesenpandas, darunter Österreich, Großbritannien, Belgien, Deutschland, die Niederlande, Spanien und Finnland.

In China leben etwa 1.800 Pandas in freier Wildbahn und weltweit etwa 500 in Gefangenschaft.

Seit Jahrzehnten bietet China befreundeten Nationen sein inoffizielles nationales Maskottchen in der sogenannten “Panda-Diplomatie” an. In jüngerer Zeit hat das Land Pandas zu kommerziellen Bedingungen an Zoos ausgeliehen.