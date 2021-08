LASK 1-1 St. Johnstone: Schotten gewinnen beeindruckende Auslosung der Europa Conference in Österreich

Glenn Middleton, links, bot ein großzügiges Zentrum für die Eröffnung von St. Johnstone

St. Johnstone überlebte einen späten LASK-Angriff, um Schottland im Play-off zur Europa League zu einem Unentschieden zu bringen.

Die Mannschaft von McDiarmid Park trotzte in der vergangenen Saison allen Widrigkeiten mit einem Double im nationalen Pokal und die Bemühungen von Chris Kane brachten ihnen einen verdienten Vorsprung in Österreich.

Aber Mamadou Karamoko schoss in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter zum Ausgleich des Hinspiels, während Keito Nakamura den Pfosten von Zander Clark spät traf.

Das Rückspiel ist am kommenden Donnerstag.

LASK erreichte in der vergangenen Saison die Gruppenphase der Europa League und erreichte 2020 das Achtelfinale. Es ist also klar, dass St. Johnstone in Bezug auf die europäische Abstammung der Außenseiter war, aber zuvor mit dem türkischen Kader von Galatasaray in der Europa League zu kämpfen hatte Monat war das kein Problem.

Clark wurde früh einberufen, um einen Versuch von Jan Boller abzuwehren, aber das war alles, was LASK in der ersten Hälfte geschaffen hatte. Boller rettete später einen weiteren Fernkampfversuch, aber St. Johnstone fühlte sich wohl.

Sie müssen zugeschlagen haben, als sie eine Pause hatten, und genau das hat der Club McDiarmid Park getan. Glenn Middletons Flanke von der linken Seite schlug die österreichische Abwehr und traf Kane, der den Ball nach Hause schob.

Middleton machte viel Ärger und seine nächste Vorlage, diesmal für Ali McCann, hätte zu einem weiteren Tor führen sollen. Der Mittelfeldspieler traf den Schuss aus der Distanz gut, doch LASK-Torwart Alexander Schlager tat gut daran, ihn zurückzudrängen.

Ein seltener Fehler im Rücken von St. Johnstone gab dem LASK eine Chance zum Ausgleich. Callum Booth war zu Beginn der zweiten Halbzeit nur wenige Zentimeter davon entfernt, die Führung der Schotten zu verdoppeln, aber Jamie McCart warf Karamoko schnell im Strafraum zu Boden. Der Stürmer hatte Recht, trotz Clarks Bemühungen.

LASK gewann mit seinem Tor an Schwung, als er versuchte, sich in der Hälfte von St. Johnstone zu behaupten. Nakamuras Anstrengung in die sterbende Glut machte Angst, traf den Pfosten und prallte in den Strafraum, bevor McCart die Gefahr beiseite wischte.

Boller versuchte dann zum dritten Mal, Clark zu schlagen, aber sein Freistoß wurde zurückgedrängt.

Am weitesten fortgeschritten ist St. Johnstone in Europa in der dritten UEFA-Pokal-Runde der Saison 1971/72. Sie sind in der Lage, wieder einmal Geschichte zu schreiben.

Mann des Spiels – Zander Clark

Clark machte eine Reihe von auffälligen Paraden, besonders spät im Spiel, um St. Johnstone auf dem Niveau zu halten.

Was wir gelernt haben

St Johnstone ist für LASK mehr als ein Spiel. Während die österreichischen Gastgeber ihre Qualitäten in Phasen bewiesen haben, hat Callum Davidsons Mannschaft sie über längere Zeiträume gleichgestellt.

Middleton verursachte eine Reihe von Problemen, wobei das Tempo eine Eigenschaft war, mit der LASK zu kämpfen hatte.

Eine ähnliche Leistung nächste Woche könnte St Johnstone zu einem unglaublichen europäischen Gruppenplatz machen.

Was sie gesagt haben

Callum Davidson, Direktor von St. Johnstone: “Ich fand, dass die Jungs unglaublich gut gespielt haben. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir ihr Tor nur knapp verpasst haben.

“Aber wir haben eine Chance genutzt und gegen LASK angetreten. Es ist ein großartiges Ergebnis und eine Lernkurve. Alle Ehre gilt den Spielern. Wir geben uns selbst eine Chance.”

Und danach

Ein anspruchsvoller Zeitplan für St. Johnstone wird fortgesetzt, da sie am Sonntag (15 Uhr BST) Dundee United in der schottischen Premiership empfangen. Anschließend reist der LASK zum unverzichtbaren Rückspiel der Europa Conference League (19.45 Uhr) nach Perth.