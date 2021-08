Sinclair startet Tennis Channel in Großbritannien als Streaming-Dienst

BALTIMORE, MD—Sinclair kündigte den Start seines Streaming-Dienstes Tennis Channel International in Großbritannien an

Der Umzug folgt dem Start des Dienstes im Jahr 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz und seiner diesjährigen Premiere in Griechenland.

Tennis Channel International bietet einen 24-Stunden-Programmkanal und wird die erste britische Fernsehplattform sein, die sich ausschließlich dem Tennis widmet, sagte Sinclair.

Der Dienst wird in Großbritannien unter www.tennischannel.com und über die Tennis Channel International App auf iOS- und Android-Mobil- und Tablet-Geräten sowie auf Roku, FireTV und ausgewählten Smart-TVs für £ 2,49 pro Monat verfügbar sein.

„Seit wir Tennis Channel in den USA vor 18 Jahren gegründet haben, haben uns Menschen auf der ganzen Welt gefragt, wann wir es in ihr Land bringen werden, und jetzt passiert es“, sagte Ken. Solomon, Präsident von Tennis Channel . „Bei gleichzeitigen täglichen Turnieren auf der ganzen Welt, rund um die Uhr, erfordern das Volumen der Tennisberichterstattung und die enorme Nachfrage rund um die Uhr gebietsspezifische TV- und digitale Plattformen, die ausschließlich dem Sport gewidmet sind. Wir haben bewiesen, dass es in den USA funktioniert und enorme Wertsteigerungen für alle Stakeholder und Medienpartner schafft, und unsere ersten internationalen Markteinführungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben die Erwartungen weit übertroffen. Wir freuen uns jetzt, unsere einzigartige Marke, Turnierberichterstattung, Hall of Fame-Talent und Originalinhalte mit neuen und bestehenden Fans in Großbritannien zu teilen – dem Geburtsort des Sports, wie wir ihn heute kennen.