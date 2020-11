La Niña ist zurück: Wie El Niños Antagonist das Wetter beeinflusst

In Deutschland wird es endlich wieder einen kalten Winter geben, möglicherweise sogar mit einer weißen Weihnacht, was 2010 zum letzten Mal der Fall war. Dies haben einige Meteorologen kürzlich vorausgesagt. Der Grund soll das La-Niña-Klima-Phänomen sein. Aber ist das wirklich wahr?

In der Tat beeinflussen La Niña und sein Gegenstück El Niño das Wetter weltweit. Beide sind Teil eines Klimaschwungs, der alle paar Jahre hin und her schwingt (“El Niño / Southern Oscillation”, kurz ENSO).

Die Westküste Nordamerikas ist von vermehrten Stürmen und starken Regenfällen betroffen, und die Monsune verändern sich auf dem indischen Subkontinent. In Südostasien und Australien hingegen beginnen Dürren, es gibt Buschbrände und große Waldbrände, und im tropischen Pazifik nehmen Zyklone zu. Auch im südlichen Afrika wird es trocken, während heftige Regenfälle ganze Dörfer am Horn von Afrika wegspülen. Drei Viertel der Erde sind von solchen Wetterkapern infolge eines El Niño betroffen.

Das Ergebnis: Dort gibt es verheerende Überschwemmungen und die Fischbestände vor der Pazifikküste gehen drastisch zurück, so dass Seevögel und Robben nicht mehr genug Nahrung finden können. In Südostasien und Ostaustralien hingegen nehmen Dürren mit schwerwiegenden Ernteausfällen und Waldbränden zu. Es gibt keinen Regen, da Hochdruckbereiche die Niederdruckbereiche blockieren, die Niederschlag erzeugen.

Beim El Niño-Klimaphänomen, das etwa alle drei bis sieben Jahre in unregelmäßigen Abständen auftritt, sind diese Passatwinde schwach oder ändern sogar ihre Richtung. Im östlichen Südpazifik ist es in der Weihnachtszeit normalerweise überdurchschnittlich warm. Das warme Wasser und der Niederschlag kommen dann nicht durch nach Asien und Australien , aber in die entgegengesetzte Richtung zur sonst trockenen Küste Südamerikas.

In der Folge wurden weltweit und regional neue Temperaturrekorde aufgestellt. In Mittelamerika, Teilen Afrikas, Südostasiens und auf den südwestpazifischen Inseln kam es zu ausgedehnten Dürreperioden. Die Situation verschlechterte sich, als der El Niño Dürre verursachte. Viele Staaten haben den Ausnahmezustand ausgerufen. Wie erwartet war es im Süden der USA und im Süden Südamerikas deutlich zu nass, was in einigen Fällen zu schweren Überschwemmungen führte.

Jetzt hat „ENSO cell“ seine Prognosen für das aktuelle La Niña vorgelegt. Dementsprechend ist Afrika eine der am stärksten betroffenen Regionen und hier insbesondere das Horn im Osten des Kontinents. Dort ist die Regenzeit schwächer, sie bleibt trockener als normal, was sich auf die Aussaat auf den Feldern auswirkt – auch wenn die Region noch unter den Folgen der kürzlich überlebenden steht Heuschreckenpest leidet. Beide sind dort bedroht: Lebensmittelsicherheit. Im südlichen Afrika könnte es überdurchschnittlich viel regnen.

Die Experten berichten auch von schlechten Nachrichten für die Karibik: Laut dem regionalen Prognosezentrum der WMO (CariCOF) sind die Inseln von Belize in Mittelamerika bis zur Küstenregion von Guyana Sturzfluten, Überschwemmungen, Steinschlägen und Erdrutschen ausgesetzt, die von begleitet werden schwere Bodenerosion bis Ende Dezember.

Gleichzeitig droht eine weitere Intensivierung der Hurrikanaktivität, nachdem die Saison 2020 eine der stärksten seit Bestehen war. Weil die Wirbelstürme zu Sturmtiefs und über den Atlantik in Richtung schwächer werden Europa Drag, das Klima-Phänomen beeinflusst auch unser Wetter.

Was wird jetzt mit der weißen Weihnacht passieren?

El Niño und La Niña sind jedoch nicht die einzigen bestimmenden Faktoren für das regionale Wetter, erklärt die WMO. Daher ist keines ihrer Erscheinungen das gleiche wie das andere. Aus diesem Grund ist die Prognose für eine weiße Weihnacht in diesem Land auf Lehmfüßen. Die historische Erfahrung zeigt, dass La Niña sicherlich kalte Strömungen begünstigen kann, die zu einem harten Winter führen. Ebenfalls in Kanada und in Teilen der USA sind „La Niña-Winter“ mit niedrigen Temperaturen und viel Schnee möglich.

Im konkreten Fall sollte eine weiße Weihnacht jedoch nur Wunschdenken bleiben. Denn die langfristigen Wettermodelle der führenden Wetterdienste, zu denen zahlreiche andere meteorologische und klimatische Faktoren gehören, kommen zu einem völlig anderen Ergebnis. So sagen die Modelle des Europäischen Zentrums für Mittelfrist Wettervorhersage (EZMW) und die US-amerikanische Marine- und Atmosphärenagentur NOAA für Deutschland haben einen Winter zuvor zu warm. Der Dezember wird voraussichtlich überdurchschnittlich sein, ebenso wie Januar und Februar 2021.

Dezember eher mild, meist ohne Schnee

Für den ersten Wintermonat Dezember prognostiziert NOAA Temperaturen von 0,5 bis 1 Grad über dem langjährigen Durchschnitt, so dass einige Wintertage zu erwarten sind. Das EZMW-Modell zeigt ähnliche Werte, bei denen die wärmsten Regionen mit einer Erwärmung von bis zu zwei Grad in der östlichen Hälfte des Landes lokalisiert werden. Insgesamt könnte der Dezember mild und meist schneefrei sein. Im Januar und Februar werden die Temperaturen voraussichtlich leicht ansteigen.

Der Niederschlag wiederum ist im Durchschnitt, der von den Landwirten ersehnte Landregen wird nach diesen Modellberechnungen wahrscheinlich nicht auftreten. Darüber hinaus fallen die hohen Temperaturen im Norden und Osten auf. Im Russland und Sibirien zum Beispiel war es 2020 viel zu warm, was im Winter wahrscheinlich anhalten wird, wobei die Temperatur um fünf Grad höher ist. Dieser Trend gilt für die gesamte Arktis, die sich infolge des Klimawandels doppelt so stark erwärmt wie der Rest der Welt. Kein Wunder, dass die Rekorde dort gefallen sind. An der Spitze steht die Stadt Werchojansk in Jakutien in Ostsibirien: Dort schwitzen Menschen und Natur im Juni bei 38 Grad.

