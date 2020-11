Corona: Die TSG Hoffenheim befindet sich vollständig in Quarantäne

Die komplette Mannschaft aus dem Bundesligisten TSG Hoffenheim ist bis auf weiteres in Quarantäne gegangen. Der Club teilte das auf seiner Website . Der Club reagiert damit auf neue Corona-Fälle, die kürzlich bekannt geworden sind.

Am Dienstag wurde bekannt gegeben, dass die Offensivspieler Robert Skov (Dänemark) und Munas Dabbur (Israel) ihre Nationalmannschaften positiv getestet hatten. Israels Länderspiel gegen Norwegen an diesem Abend in Oslo wurde dann abgesagt und Dabbur isoliert.

Neue Tests beim Bundesligisten haben laut TSG drei neue positive Ergebnisse gebracht. Nach Angaben des Vereins ist es Sebastian rudy, Ishak Belfodil und Mitglied des Trainerteams. Ein weiterer Test zeigt ein mehrdeutiges Ergebnis und muss wiederholt werden. Schon vorher war der Verein schwer betroffen. So war ein Stürmer Andrej Kramaric, der in dieser Saison bereits sechs Bundesligatore erzielt hat, wurde zuletzt am 3. Spieltag eingesetzt.