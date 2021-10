Künstliche Intelligenz findet unbekannten „Geister“-Vorfahren im menschlichen Genom

Niemand weiß, wer sie war, nur dass sie anders war: ein Teenager-Mädchen vor über 50.000 Jahren, so seltsam, dass sie eine “hybride” Vorfahrin des modernen Menschen zu sein schien, die Wissenschaftler noch nie zuvor gesehen hatten.

Erst kürzlich entdeckten Forscher Beweise dafür, dass sie nicht allein war. In einer Studie aus dem Jahr 2019, die das komplexe Durcheinander der menschlichen Vorgeschichte analysierte, verwendeten Wissenschaftler künstliche Intelligenz (IA), um eine unbekannte menschliche Vorfahrenart zu identifizieren, der der moderne Mensch vor Jahrtausenden auf einer langen Reise aus Afrika begegnete und mit der er Allianzen verband.

“Vor etwa 80.000 Jahren ereignete sich das sogenannte Out of Africa, als ein Teil der menschlichen Bevölkerung, der bereits aus modernen Menschen bestand, den afrikanischen Kontinent verließ und auf andere Kontinente auswanderte, wodurch alle heutigen Populationen entstanden”, Erklären Evolutionsbiologe Jaume Bertranpetit von der Universitat Pompeu Fabra in Spanien.

Als moderne Menschen diesen Weg zur eurasischen Landmasse schmiedeten, schmiedeten sie auch andere Dinge – um sich mit alten und ausgestorbenen Hominiden anderer Arten zu züchten.

Zu diesen Gelegenheitssexpartnern gehörten bis vor kurzem Neandertaler und Denisovaner, von denen letztere bis 2010 unbekannt waren.

Aber in dieser Studie wurde ein dritter Ex von vor langer Zeit aus der eurasischen DNA isoliert, dank Deep-Learning-Algorithmen, die eine komplexe Masse alten und modernen menschlichen genetischen Codes durchsuchen.

Mit einer statistischen Technik namens Bayes’sche Inferenz, fanden die Forscher Beweise für das, was sie eine “dritte Introgression” nennen – eine archaische “Geister”-Population, mit der der moderne Mensch während des afrikanischen Exodus in Berührung kam.

“Diese Population ist entweder mit der Neandertaler-Denisova-Klade verwandt oder wich früh von der Denisova-Linie ab”, erklären die Forscher. in seinem Tagebuch geschrieben, was bedeutet, dass diese dritte Population in der Sexualgeschichte der Menschheit möglicherweise eine Mischung aus Neandertaler und Denisovaner.

In gewisser Weise ist dies aus einer Deep-Learning-Perspektive eine hypothetische Bestätigung für eine Art jugendliches „Hybridfossil“, das 2018 identifiziert wurde; obwohl es noch zu tun gibt und die Forschungsprojekte selbst nicht direkt miteinander verbunden sind.

“Unsere Theorie deckt sich mit dem kürzlich bei Denisova entdeckten Hybridexemplar, obwohl wir andere Möglichkeiten noch nicht ausschließen können”, eines der Teammitglieder, Mayukh Mondal Genomics von der Universität Tartu in Estland, hieß es in einer Pressemitteilung zum Zeitpunkt der Entdeckung.

Davon abgesehen vervielfachen sich die Entdeckungen in diesem Wissenschaftsbereich und schnell.

Ebenfalls im Jahr 2018 identifizierte ein anderes Forscherteam Beweise für ein sogenanntes “drittes eindeutiges Kreuzungsereignis” neben Denisovanern und Neandertalern je zuvor.

Hier muss noch viel geforscht werden. Die Anwendung dieser Art der KI-Analyse ist eine entschieden neue Technik auf dem Gebiet der menschlichen Abstammung, und die bekannten fossilen Beweise, mit denen wir es zu tun haben, sind überraschend selten.

Aber laut der Recherche erklärt das, was das Team gefunden hat, nicht nur einen längst vergessenen Prozess der Introgression – es ist ein Geplänkel, das auf seine Weise einen Teil dessen informiert, wer wir heute sind.

“Wir dachten, wir würden versuchen, diese Stellen mit hoher Divergenz im Genom zu finden, zu sehen, welche Neandertaler und welche Denisova-Menschen sind, und dann sehen, ob diese das ganze Bild erklären”, sagte Bertranpetit. Smithsonian.

“Wenn man in diesem Fall die Neandertaler- und Denisova-Anteile abzieht, gibt es immer etwas im Genom, das sehr unterschiedlich ist.”

Die Ergebnisse wurden veröffentlicht in Naturkommunikation.

Eine Version dieses Artikels wurde ursprünglich im Februar 2019 veröffentlicht.