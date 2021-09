Künstler steckt Geld ein, das Kunst sein soll

Ein leerer Fotorahmen, eine Arbeit mit dem Titel “Take the Money and Run” des dänischen Künstlers Jens Haaning, ausgestellt am 28. September 2021 im Kunsten Museum in Aalborg, Schweden. (EPA / Henning Bagger DENMARK OUT)

Ein dänischer Künstler, der einen Geldbetrag von einem Museum erhielt, um ein Kunstwerk zu schaffen, reichte zwei leere Leinwände mit dem Titel Take the Money and Run ein.

Jens Haaning erhielt vom Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg umgerechnet knapp 84.000 US-Dollar (117.000 A $) in dänischen Kronen und Euro-Banknoten.

Für seine Ausstellung über Arbeitsbedingungen und Geld mit dem Titel Work It Out, die am 24. September eröffnet wurde, bat ihn das Museum, zwei seiner ersten Werke nachzubilden, die Banknoten auf einer Leinwand zeigten, die das durchschnittliche Jahresgehalt in Dänemark und Österreich darstellten.

Das Museum hat ihm nicht nur die Noten geliehen, sondern ihm auch 25.000 Kronen (4500 A $) für die Arbeit gezahlt.

Aber als die Beamten das Kunstwerk erhielten, war es leer.

„Das Kunstwerk ist, dass ich das Geld genommen habe“, sagte Haaning während einer Radiosendung auf P1, die diese Woche Teil des dänischen Senders DR ist.

BASIEREND Wir alle wissen, dass Kunst subjektiv ist, aber wir können vermuten, dass das Kunsten Museum in Dänemark dieses besondere Stück nicht zu schätzen wusste. pic.twitter.com/OtlmAQblUy – President_elect_sully (@ bobodaclown3) 29. September 2021

Wo das Geld war, wollte er nicht sagen.

Haaning, der als Provokateur bekannt ist, sagte, das Kunstwerk stelle seine aktuelle Arbeitssituation dar.

„Ich ermutige diejenigen mit so miserablen Arbeitsbedingungen wie ich, dasselbe zu tun“, sagte Haaning gegenüber P1.

“Wenn sie gebeten werden, Geld zu geben, um zur Arbeit zu gehen, dann nimm das Geld und laufe.”

Es ist toll. Warum habe ich nicht daran gedacht. #TakeTheMoneyAndRun – Wer du bist (@mtaylor082276) 29. September 2021

Das Museum sagt, Haaning habe die Vereinbarung über die Verwendung des Geldes gebrochen.

Er hat jedoch noch nicht entschieden, ob er Haaning bei der Polizei anzeigen soll, wenn das Geld nicht vor Ende der Ausstellung im Januar zurückgegeben wird.

Haaning bestreitet jedoch, ein Verbrechen begangen zu haben und besteht darauf, ein Kunstwerk geschaffen zu haben.

„Es ist kein Diebstahl, es ist ein Vertragsbruch und Vertragsbruch ist Teil des Jobs“, sagte Haaning gegenüber P1.

Für alle, die sich fragen, wie “Take the Money and Run” aussehen soll Jens haaning

“Österreichisches Durchschnittsjahreseinkommen” 279 Banknoten für insgesamt 278.500 DKK (ca. 33.600 Pfund oder 53.200 US-Dollar). pic.twitter.com/e0kpQzPlH4 – Bryan Hilley (@bbhilley) 28. September 2021

