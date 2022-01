KTMs Ziele mit der Verpflichtung von Fabiano Sterlacchini

Einer der jüngsten Neuzugänge von Red Bull KTM in der MotoGP-Struktur ist Fabiano Sterlacchini, der letztes Jahr als Technischer Direktor hinzukam. Seine Funktionen zielen darauf ab, die Kommunikation zwischen Strecke und Werk zu verbessern, wie Manager Pit Beirer erklärt.

Auf einer Pressekonferenz sagte der Österreicher: „Fabian ist jetzt aus technischer Sicht der unangefochtene Leader. Wir haben bereits einige fantastische Leute, die bewiesen haben, dass sie mit fünf Siegen ein Siegerrad bauen können. Fabiano kommt nicht, um uns das Arbeiten beizubringen, aber ich denke, er ist ein Ingenieur mit Rennsport-Fähigkeiten. Wir haben viele Leute, die beides verstehen: was ein Rennteam auf der Strecke leisten muss und was Werksingenieure tun müssen. Und er wird das koordinieren, seine Erfahrung einbringen, und ich bin sehr positiv beeindruckt nach sieben Monaten Zusammenarbeit mit ihm und dem, was er mitbringt. Er ist ein guter Mensch und er wird ein wesentlicher Bestandteil der Strecken sein.“

Beirer sagte später: „Am Start wird er viel auf der Strecke und viel im Werk sein, also wird er sich sehr anstrengen. Es ist Teil des großen Motivationsschubs, den wir bekommen, wenn eine weitere starke Person in die Gruppe kommt. Ich bin zuversichtlich zu sagen, dass wir mit ihm und Sebastian Risse, unserem technischen Leiter auf der Strecke, die Division schaffen und auch entscheiden können. Sie müssen hinter den Kulissen entscheiden: Es ist etwas, das wir den Fahrern bringen können, es wird sie nicht daran hindern, sich normal zu verhalten. Aber die Diskussion muss im Werk mit den Ingenieuren geführt werden, um es zu verbessern oder zu modifizieren, bevor es auf die Strecke gebracht wird.“