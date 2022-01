Brussels IP & Tech Update – Data Breach Survey 2022, EU-Datenschutz-Regulierungsrahmen, Cookie-Regeln, Gesetz über digitale Dienste

In dieser ersten Ausgabe des Jahres 2022 bieten wir Ihnen einen Überblick über die Entwicklungen im regulatorischen Datenschutz der EU, ein Update zum DSA-Gesetzgebungsprozess und die Untersuchung und den Bericht von DLA Piper zu Datenschutzverletzungen für 2022. data.

Wir heben das Content Creator Protocol der Vlaamse Media Regulator von Mitte Dezember 2021, die Integration der Cookie-Regeln in das belgische Datenschutzrecht, die Umsetzung des EECC in belgisches Recht sowie andere sich entwickelnde Neuigkeiten hervor.

Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle ein frohes neues Jahr und freuen uns darauf, Ihnen im Jahr 2022 weitere aktuelle Informationen zu geistigem Eigentum, Technologie und Datenschutz zu präsentieren.

EU-Datenschutzvorschriften: viele Teile des Puzzles des Rechtsrahmens – Die Europäische Datenstrategie hat zu entscheidenden Schritten bei der Entwicklung eines neuen und erweiterten digitalen Rechtsrahmens neben der DSGVO für die Europäische Union geführt. Viele dieser Initiativen zielen darauf ab, Vertrauen für B2B und den Datenaustausch zwischen Unternehmen und Behörden aufzubauen. Einige zielen in erster Linie darauf ab, bestimmte Marktteilnehmer innerhalb des digitalen Ökosystems der EU zu regulieren. Eine Übersicht über die wichtigsten datenschutzrechtlichen Regulierungsinitiativen ist verfügbar Hier.

Gesetz über digitale Dienste: Trilogverhandlungen beginnen am 31. Januar 2022 – Die Annahme des Standpunkts des Europäischen Parlaments zum Gesetz über digitale Dienste am 20. Januar 2022 ebnete den Weg für die Aufnahme von Trilogverhandlungen ab dem 31. Januar 2022.

Einige bemerkenswerte Änderungen des Kommissionsvorschlags, die vom Parlament eingebracht wurden, sind:

Anforderung, dass Informationen über Beschwerdemechanismen gegen inhaltliche Entscheidungen „leicht verständlich“ sind und Beschwerdefristen beinhalten.

Ein Verbot der gezielten Nutzung von personenbezogenen Daten Minderjähriger zu Werbezwecken.

Verbot des Targetings auf der Grundlage bestimmter besonderer Datenkategorien (zum Schutz gefährdeter Gruppen).

Ein Verbot von Online-Plattformen, die Täuschungs- oder Nudging-Techniken verwenden, um das Nutzerverhalten durch „dunkle Muster“ zu beeinflussen.

Sehr große Online-Plattformen sollten mindestens ein Empfehlungssystem anbieten, das nicht auf Profiling basiert, um den Benutzern mehr Auswahlmöglichkeiten für ein algorithmusbasiertes Ranking zu geben.

Eine neue Bestimmung zum Recht, digitale Dienste anonym zu nutzen und zu bezahlen.

Wir werden den diesbezüglichen Gesetzgebungsprozess weiterhin genau beobachten.

In das belgische Datenschutzgesetz aufgenommene Cookie-Regeln – Mit dem Gesetz vom 21. Dezember 2021 zur Umsetzung der Richtlinie 2018/1972 und zur Festlegung des europäischen Kodex für elektronische Kommunikation wurden die Vorschriften in Bezug auf Cookies vom Gesetz über die elektronische Kommunikation vom 13. Juni 2005 in das belgische Datenschutzgesetz vom 30. Juli verschoben , 2018 (neuer Artikel 10/2). Die Regeln als solche bleiben unverändert. Beim Speichern von Informationen oder beim Zugriff auf Informationen, die auf dem Endgerät eines Benutzers gespeichert sind, mithilfe von Cookies oder anderen Techniken oder Technologien, ist eine vorherige Zustimmung erforderlich. Ausgenommen jedoch für die technische Speicherung oder den Zugang zu dem alleinigen Zweck, eine Kommunikation über ein elektronisches Kommunikationsnetz zu tätigen oder zu erleichtern, oder wenn dies unbedingt erforderlich ist, um einen Unternehmensdienst bereitzustellen.Informationen, die ausdrücklich vom Benutzer angefordert werden.

Neues Inhaltserstellungsprotokoll für Inhaltsersteller – Die flämische Medienregulierungsbehörde (FMR) hat ihr Content Creator Protocol veröffentlicht, das (mehr) strenge Richtlinien für in Flandern niedergelassene Content-Ersteller, Influencer und Vlogger enthält. Es konzentriert sich auf: (i) kommerzielle Kommunikation in sozialen Medien, (ii) kommerzielle Kommunikation und Inhalte, die sich an Minderjährige richten, und (iii) Hassreden. Lesen Sie den Blog Hier.

Europäischer Kodex für elektronische Kommunikation, umgesetzt in belgisches Recht – Am 16. Dezember 2021 (ein Jahr nach Ablauf der Frist) hat der belgische Gesetzgeber ein Gesetz verabschiedet, das den Europäischen Kodex für elektronische Kommunikation (CEEC) in belgisches Recht umsetzt. Aus dem Wortlaut des Gesetzes geht hervor, dass der belgische Gesetzgeber so nah wie möglich am Text der EECC bleiben wollte. Weitere Informationen zu den vom EECC eingeführten Änderungen finden Sie hier. Um Ihnen bei der Navigation im EECC zu helfen, Laden Sie unsere App herunter.

Ein weiterer Schritt in Richtung Einheitliches Patentgericht – Am 19. Jänner 2022 hat Österreich das vorläufige Anwendungsprotokoll des JUB-Abkommens offiziell ratifiziert. Da sich Österreich als 13. Mitgliedsstaat an der vorläufigen Anwendung des JUB-Abkommens beteiligt, ist nun die erforderliche Anzahl an Ratifikationen erreicht und das Protokoll offiziell in Kraft getreten. Der letzte Teil der Vorbereitungsarbeiten zur Schaffung des Einheitlichen Patentgerichts wird nun durchgeführt. Finden Sie die offizielle Erklärung Hier.

Bereiten Sie sich auf Sammelklagen in der EU vor – Nach der Umsetzung der Richtlinie über kollektive Rechtsbehelfe (CRD) Ende 2022, die ein europaweites System kollektiver Rechtsbehelfe für Verstöße gegen das europäische Verbraucherrecht schafft, werden Verbraucher bald besser vor Verletzungen ihrer Rechte geschützt sein . Wichtige Trends und Risiken, denen Verbraucherunternehmen in Europa nach der Implementierung ausgesetzt sein könnten, werden in unserem Kundenrisikobericht beschrieben auf Anfrage erhältlich.

Wertvolle Quellen

DLA Piper 2022 DSGVO-Bußgelder und Untersuchung von Datenschutzverletzungen – DLA Piper hat vor Kurzem den Bericht zu den DSGVO-Geldstrafen und Datenverstößen 2022 veröffentlicht. Die neueste jährliche Umfrage liefert aktuelle Zahlen zum Gesamtwert der verhängten DSGVO-Geldstrafen, gemeldeten Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten nach Rechtsprechung, öffentlich bekannt gewordenen Datenschutzverletzungen usw. Sie können eine Kopie des Berichts erhalten und sich das Webinar ansehen Hier.