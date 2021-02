Könnten Erdrutsche auf dem Mars durch unterirdisches Salz und schmelzendes Eis verursacht werden?

Änderungen in März‘ Erdkunde ziehen immer wichtige Wissenschaftler und sogar die Öffentlichkeit an Warnung. Die Hoffnung auf Anzeichen von flüssigem Wasser (und damit auf Leben) ist wahrscheinlich einer der Haupttreiber dieses Interesses.

Ein besonders auffälliges Merkmal der Veränderung sind die wiederkehrenden Steigungslinien (RSL) ursprünglich vom Mars Reconnaissance Orbiter gefunden (MRO).

Jetzt Wissenschaftler aus SETI-Institut habe einen modifizierte Theorie, um herauszufinden, wo diese RSLs wachsen könnten – eine Kombination aus Wassereis und Salz direkt unter der Marsoberfläche.

Laut dem SETI-Team unter der Leitung eines Hauptforschers Janice BishopEs gibt einen zweistufigen Prozess, der diese RSLs erstellt.

Zunächst muss sich das Grundwassereis mit einer Kombination von mischen Chlorsalze und Sulfate um eine Art Aufschlämmung zu erzeugen, die den Regolithen in der Gegend destabilisiert.

Dann übernehmen die trockenen Wind- und Staubstürme des Mars und blasen das destabilisierte Material in neuen Mustern über die Marsoberfläche.

Der Krupac-Krater zeigt auch die Entwicklung von RSL. ((NASA / JPL / Universität von Arizona)

Dies ist nicht das erste Mal, dass Forscher vermuten, dass Chlorsalze an der Bildung von RSL beteiligt sind. Wie bei vielen guten Wissenschaften wurde diese Theorie jetzt dank der Daten, die sowohl vor Ort als auch im Labor gesammelt wurden, weiter konkretisiert.

Leider konnten die Feldversuche nicht auf dem Mars selbst durchgeführt werden (zumindest noch nicht).

Einige Orte auf unserem Heimatplaneten gelten jedoch als “Analoga des Mars”, einschließlich der Totes Meer in Israel Salar de Pajonales in der Atacama-Wüste und die Trockene Täler in der Antarktis.

Das SETI-Team sammelte Daten von einigen dieser Orte und stellte fest, dass zuvor eine Destabilisierung der Oberfläche beobachtet worden war, als Salz mit Gips, einer Art Sulfat, wechselwirkte.

Für dieses Projekt sammelte das Team Daten in trockenen Tälern, in denen die Geologie und die Bodentemperatur denen auf dem Mars bemerkenswert ähnlich sind Phoenix Lander und MRO.

Auf die Feldarbeit folgten Laborarbeiten, als das Team den analogen Regolithen vom Mars Tests unter Verwendung farbiger Indikatoren unterzog, die dies zeigen würden simulieren würde reagieren, wenn Personen denselben chemischen Reaktionen ausgesetzt wären, die in der Antarktis stattfanden.

Alle diese gesammelten Daten führten zu einem geologischen Modell mit Sulfaten, Chloriden und Wasser, das das Auftreten von RSLs auf der Marsoberfläche erklären konnte.

Das Modell hat auch Auswirkungen auf die Bewohnbarkeit des Mars unter der Oberfläche und darauf, wie sich das Vorhandensein dieses Schlamms auf die Biosphäre des Roten Planeten auswirken könnte.

Bis es mehr Tests vor Ort gibt, wird dieses Modell schwer zu beweisen sein, aber für den Mars sind in naher Zukunft noch viele weitere geplant.

Dieser Artikel wurde ursprünglich von veröffentlicht Das Universum heute. Lies es originaler Artikel.