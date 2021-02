Assassins Creed Valhalla-Fans sind wütend auf neue Entdeckungen

Attentäter Glaubensbekenntnis Walhalla Die Fans sind nach einer neuen Entdeckung auf der Reddit-Seite des Spiels wütend über den aktuellen Stand des Spiels. Reddit Post – der schnell zum Anfang der Seite aufstieg – weist darauf hin, dass sich derzeit neun verschiedene Rüstungssets im In-Game-Store befinden, die hinter Mikrotransaktionen gesperrt sind, was bedeutet, dass ungefähr ebenso viele Rüstungssets hinter Mikrotransaktionen gesperrt sind, die sich in der gesamten Spielbasis befinden In einem Free-to-Play-Spiel oder sogar einem Multiplayer-Spiel mit langem Schwanz ist dies nichts Besonderes, aber dies ist bei einem Premium-Einzelspieler-Spiel nicht der Fall und reicht den Fans aus böse sein.

Laut dem Reddit-Beitrag wird das Problem durch die Tatsache verstärkt, dass all dies geschah, bevor Ubisoft das Spiel mit DLC oder aussagekräftigen Inhalten hinzufügte. Jetzt, Walhalla wird den DLC wie bekommen Ursprünge und Odyssee – die letzten vorherigen Einträge in der Reihe – haben. Und beide Ursprünge und Odyssee hatte ähnliche Mikrotransaktionen, aber es sieht aus und klingt wie Walhalla ist in dieser Hinsicht etwas greller.

Unglücklicherweise für Ubisoft schoss der Reddit-Beitrag nicht nur an die Spitze der Reddit-Seite des Spiels. Er wurde auch auf anderen größeren Reddit-Seiten geteilt und wird jetzt von den Medien aufgegriffen. Trotzdem hat Ubisoft immer noch nicht auf Kommentare reagiert. Und zu diesem Zeitpunkt sieht es nicht so aus, wie es sein wird. In diesem Fall werden wir diese Geschichte jedoch mit allem aktualisieren, was bereitgestellt wird, ob hervorstechend oder nicht.

Es ist nicht das erste Mal Überzeugung eines Attentäters war aus den falschen Gründen in den Nachrichten, aber seit der Enthüllung bis jetzt war es ziemlich reibungslos Walhalla.

