‘Knoten 1’ ist eine imaginäre Raumstation zum Recycling und zur Herstellung von Satelliten

Die Architekten thanat prathnadi und joana vilaca enthüllen ihren Vorschlag für “Node 1”, einen imaginären Recycling- und Produktionssatelliten Raumstation in erdnaher Umlaufbahn (LEO). Da die beiden Schöpfer von der Architektur des Weltraums und der Beobachtung der Erde äußerst fasziniert sind, ist dieses Projekt letztendlich Ausdruck ihrer persönlichen Neugier. Die vorgeschlagene Struktur soll zur Schaffung eines rechtlichen Rahmens für Weltraumaktivitäten beitragen, um die unregulierte Freisetzung von Satelliten zu verhindern.



perspektivische Ansicht von ‘Knoten 1’ bei der Arbeit

Alle Bilder mit freundlicher Genehmigung von Thanat Prathnadi und Joana Vilaca

Heutzutage wird der Start von Satelliten in den Weltraum zu einem häufigen Unterfangen, um die Erfassung und Speicherung kritischer Daten aus atmosphärischen Vermessungen zu unterstützen. Daneben können auch verschiedene kommerzielle Aktivitäten und andere private Projekte durchgeführt werden. “Angesichts der derzeit fehlenden Regulierung ist es jedoch leicht vorstellbar, dass diese Technologie von privaten Unternehmen oder nicht kooperierenden Ländern missbraucht wird.” thanat prathnadi und Joana Vilaca Aktie. Die möglichen katastrophalen Auswirkungen von Satelliten sind bereits sichtbar. Satelliten wurden bereits eingesetzt und auf der ganzen Welt entdeckt, um den Nachthimmel zu verschmutzen. Dies ist besonders problematisch für Astronomen, die sich auf einen klaren Himmel verlassen, um das Universum zu studieren, sowie für Zugtiere, deren Navigation von den Sternen abhängt.



perspektivische Vorderansicht

Der Raumhafen “Knoten 1” beabsichtigt, dieses Problem zu beheben und den Start nicht regulierter Satelliten zu vermeiden, damit die Erdumlaufbahn (LEO) nicht durch immer größere Zahlen belastet wird Raumfahrzeug. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, durch die Berücksichtigung einer Regulierungsbehörde im Weltraum zur Schaffung eines rechtlichen Rahmens für Weltraumaktivitäten beizutragen. Es wird zunächst die Herstellung und den Start aller terrestrischen Raumschiffe abschaffen und schließlich ersetzen und die negativen physischen Auswirkungen des Anthropozäns auf die Erde und ihre Ressourcen in Frage stellen.



Produktionsstation für Raumfahrzeuge

Das vorgeschlagene Netzwerk wird neue Weltraumaktivitäten wie den Asteroidenabbau regulieren und die Anzahl und den Typ der produzierten Raumfahrzeuge begrenzen. In diesem Szenario wird „Knoten 1“ zu einer unabhängigen Einheit, die physisch von der Erde getrennt ist und vorhandene Weltraummissionen unterstützt. Die Hauptfunktionen des Raumhafens sind nicht nur eine gesetzgebende Körperschaft im Weltraum, sondern umfassen auch das Recycling, die Herstellung, die Wartung und den Start von Raumfahrzeugen.



isometrische Ansicht

Die Hardware und das Treibmittel, die im gesamten System benötigt werden, müssen im Weltraum durch Asteroidenabbau hergestellt werden, anstatt sich auf die Erde als Ressourcen zu verlassen. Es werden drei Arten von Asteroiden abgebaut, die unterschiedliche Ressourcen bereitstellen. Typ C enthält Wasser, das für Kraftstoff in Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt werden muss. S- und M-Typen sind reich an Eisen und können für die Infrastruktur zu Stahl verarbeitet werden.



Teile und Stationen

Der Raumhafen ist ein Versuch, Weltraummüll, der die Erde umkreist, effektiv zu verwalten und zu reduzieren und gleichzeitig bestehende und zukünftige Weltraummissionen zu unterstützen. Es bietet die notwendige Infrastruktur, um inaktive Weltraumelemente zu recyceln und wiederzuverwenden und schwimmende Trümmer in nützliche Raumfahrzeuge umzuwandeln. Im Vergleich zu landgestützten Weltraumhäfen wird der Raumhafen „Knoten 1“ den Kraftstoffverbrauch pro Start erheblich reduzieren, da im Weltraum kein Luftwiderstand herrscht. Es dient daher als ideale Basis zwischen terrestrischen und interplanetaren Missionen.



Satelliten Demontage, Materiallagerung, Solarturm

Der Raumhafen basiert auf der Logik einer Montagelinie, bei der jede Komponente in einer Produktionssequenz angeordnet ist, vom Andocken und Sortieren bis zum Auftanken und Starten. Es ist ein vollautomatisches System, das von einer Reihe von Roboterarmen betrieben wird, die eine Vielzahl von Aufgaben ausführen können. Die Arme werden von einer Gitterstruktur getragen, die jedes Modul mit Lebensenergie, Materialien und Daten versorgt (über eine Reihe von Kabeln). Weltweit leiht die Architektursprache Referenzen aus Industrielandschaften wie Raffinerien und Lagern sowie Hafenstädten und Rechenzentren.



3D-Druck und Fertigung

Einige Elemente wie die Elektrolysekammer und der Metallofen mussten an eine schwerelose Umgebung angepasst werden. Diese wurden absichtlich entwickelt, um dank des Vorhandenseins rotierender kreisförmiger Elemente die Zentrifugalkräfte zu erzeugen, die für den Betrieb im Weltraum erforderlich sind. Darüber hinaus unterstreicht die unterschiedliche Form jeder Komponente ihre unterschiedliche Funktion innerhalb des Systems. Die allgemeine Geometrie des Raumhafens ähnelt dem Layout eines Computerchips, bei dem die einzelnen Komponenten so organisiert sind, dass sie zusammenarbeiten und im Vakuum Ordnung schaffen.



Reparaturstation und Wasserstoff + Sauerstoffversorgung



Asteroidenabbau



Wassergewinnung



Elektrolyse durch Zentrifugation



Eisenraffinerie

Projekt Information:

Familienname, Nachname: Knoten 1

Designer: thanat prathnadi, joana vilaca

