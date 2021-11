Knesset verabschiedet den Haushalt 2022 und beendet damit den wichtigen Sieg der von Bennett geführten Koalition

Die Knesset verabschiedete am frühen Freitagmorgen den israelischen Haushalt 2022, beseitigte damit ihre letzte unmittelbare legislative Hürde und beendete einen großen Erfolg für die unwahrscheinliche Regierungsallianz von Premierminister Naftali Bennett aus acht unterschiedlichen ideologischen Parteien.

Die endgültige Abstimmung erfolgte nach einer Marathon-Abstimmungssitzung, bei der der Gesetzgeber am frühen Donnerstag den israelischen Haushalt 2021 verabschiedete und die Aussicht auf sofortige vorgezogene Neuwahlen umging, da die regierende Koalition ihre Differenzen und die Einwände des Landes überwand.

Die Verabschiedung des Gesetzes trägt dazu bei, die Stabilität der Regierung nach Jahren politischer Unruhen zu festigen, in denen die Knesset mehr als drei Jahre lang keinen Staatshaushalt verabschiedete, und beweist, dass Bennetts starke Koalition in wichtigen Fragen zusammenkommen kann.

Die Koalition genehmigte den Staatshaushalt von 573 Milliarden NIS (183 Milliarden US-Dollar) für 2022 endgültig, weit vor der Frist im März 2022, als das Gesetz am Freitag kurz nach 3 Uhr morgens in dritter Lesung verabschiedet wurde. Der Haushalt 2022 wurde mit 59 Ja- und 56 Nein-Stimmen bei den 120 Sitzen in der Knesset verabschiedet. Es war nicht sofort klar, welcher Gesetzgeber bei der Schlussabstimmung nicht abgestimmt hat.

Der Haushalt 2021 Donnerstag gewählt war für die Koalition viel dringlicher, denn eine Nichtverabschiedung vor Ablauf der Frist vom 14. November hätte die automatische Auflösung des Parlaments zur Folge gehabt. Bei der 61-59-Abstimmung stimmten die Gesetzgeber am Freitag kurz nach 5 Uhr morgens entlang der Koalitions- und Oppositionslinien ab, nach einer Sitzung, die die ganze Nacht dauerte.

Für die Verabschiedung der beiden Ausgabenpläne waren etwa 600 getrennte parlamentarische Abstimmungen erforderlich.

Der Ausgabenplan in Höhe von 609 Mrd.

Donnerstagnachmittag, die Knesset billigte den Gesetzentwurf über wirtschaftliche Vereinbarungen in den letzten Lesungen früher als erwartet, nachdem die Opposition die meisten ihrer Einwände zurückgezogen hatte. Das Regelungsrecht, das die Auszahlung der Mittel festlegt, ist in der Regel die letzte Vorstufe zur Verabschiedung des Haushalts.

„Heute Abend haben wir Israel wieder auf Kurs gebracht“, sagte Bennett auf Twitter, kurz nachdem das Budget am Freitag verabschiedet worden war.

Premierminister Naftali Bennett spricht am 4. November 2021 vor Reportern in der Knesset. (Yonatan Sindel / Flash90)

Legislativsiege brachten Außenminister Yair Lapid auch näher daran, im August 2023 den Sitz des Premierministers zu betreten, im Einklang mit seinem Machtteilungsvertrag mit Bennett.

Der Erfolg der Koalition wurde auch als Verweis von Ex-Premierminister Benjamin Netanyahu, der seit 2018 in einer Reihe politischer Sackgassen keinen neuen Haushalt verabschieden konnte und prognostizierte, dass die Koalition angesichts der konkurrierenden Ideologien nicht in der Lage sein würde, das Land effektiv zu führen.

Die Opposition kämpfte bis zum bitteren Ende gegen den Haushalt, wobei die Mitglieder protestierten, dass die Abstimmung kurz vor der Verabschiedung dem Schabbat und dem Freitagsgebet für Muslime näher kam. Oppositionelle Gesetzgeber verließen das Plenum sofort, nachdem sie gegen den Gesetzentwurf gestimmt hatten, und vermieden die Ankündigung seiner Verabschiedung.

“Ich bedauere, dass die Opposition diese Gelegenheit nicht respektiert hat”, sagte Knesset-Sprecher Mickey Levy. “Es war ein völlig demokratischer Prozess einer gewählten Regierung.”

Obwohl die Koalition nur einen Sitz vor der Opposition hatte, konnte sie fast alle der Hunderte von Stimmen gewinnen, die zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen abgehalten wurden.

Die unterschiedliche Zusammensetzung der von Bennett geführten Regierung – bestehend aus rechten, zentristischen und linken Parteien sowie einer islamistischen Fraktion – hatte jedoch die Bemühungen um die Verabschiedung eines Haushalts erschwert, gegen den Widerstand eines einzigen theoretisch fähigen Gesetzgebers. die ultradünne Koalition zu stürzen.

Die Schlussabstimmung über den Haushalt 2022 wurde am Donnerstag um mehrere Stunden verschoben, nachdem ein Mitglied der Koalition aus Versehen dagegen gestimmt einer von Hunderten von Budgetposten. Die Labour-Abgeordnete Emilie Moatti drückte während einer Abstimmung über die Genehmigung von Mitteln für den Bau von Klassenzimmern fälschlicherweise den falschen Knopf, was zu einem 59-59-Unentschieden und der Niederlage der Maßnahme führte.

Moatti sagte, sie entschuldige sich für den Fehler und gab ihr nach der Sitzung, die die ganze Nacht dauerte, „nur zwei Stunden Schlaf“ die Schuld. Sie entschuldigte sich auch, indem sie Blumen an andere Mitglieder der Knesset-Koalition verteilte.

Die Maßnahme war die erste von Hunderten von Abstimmungen zum Haushalt, die nicht verabschiedet wurden, als die Koalition nur eine Stimme vor der Opposition hatte.

Oppositionsführer Benjamin Netanyahu (rechts) geht bei der Staatshaushaltsabstimmung am 4. November 2021 an Premierminister Naftali Bennett vorbei (Yonatan Sindel / Flash90)

Netanjahu, der jetzt die Opposition führt, stimmte während der Marathonsitzungen mehrmals versehentlich mit der Koalition, und die Parteiführer hatten Bedenken über Müdigkeit und Fehler geäußert, die den Prozess verlangsamten, der am Dienstag mit langen Reden begann, gefolgt von einem scheinbar endlosen Strom von Abstimmungen seit Mittwochnachmittag.

„Manchmal ist man verwirrt, wenn man wählt. Fragen Sie alle, die für Bennett gestimmt haben“, sagte Netanyahu auf Twitter.

Während die Nichtverabschiedung des Gesetzesentwurfs 2021 zum Zusammenbruch der Regierung hätte führen können, wird erwartet, dass die Verabschiedung des Wirtschaftsplans die Koalition auf absehbare Zeit zumindest stabilisieren wird, da die Opposition versucht, Lücken zwischen den verschiedenen Ideologien zu schließen die Koalition.

Es wird allgemein angenommen, dass Netanjahu den jüngsten Haushalt unter seiner Machtteilungsregierung mit Benny Gantz torpediert hat, um diese Koalition zu stürzen und ihm den Posten des Premierministers zu entziehen, wie zwischen den beiden im Rahmen ihrer Vereinbarung vereinbart worden war .

Dieser Kampf führte direkt zum Sturz der letzten Regierung und zu den jüngsten Wahlen, deren Ergebnis Netanjahu im Juni seines Amtes enthob.

Neue Gesetzgebung beinhaltet Reformen die Lebenshaltungskosten zu senken, Regulierungen zu lockern, den Agrarsektor zu reformieren, das Rentenalter für Frauen anzuheben, Bankenreformen durchzuführen, das Bildungsbudget aufzustocken und die Gesundheitsversorgung zu verbessern, unter anderem.