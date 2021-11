Keine vernünftige und akzeptable Alternative zum erfolgreichen Abschluss der Wiener Gespräche, sagt Russlands Top-Unterhändler

Der russische Botschafter bei internationalen Organisationen in Wien sagte, trotz der Probleme bei den multilateralen Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt über die Aufhebung der Anti-Teheran-Sanktionen gemäß dem Atomabkommen von 2015 gebe es keine andere akzeptable Alternative als den Abschluss der Verhandlungen.

Mikhail Ulyanov äußerte sich am Montag in einem Tweet als Reaktion auf einen in Wien ansässigen freiberuflichen Journalisten, der sagte: „Die Stimmung unter den Verhandlungsführern ist düster, wenn nicht geradezu düster“.

„Graf #Russland, bitte. Wir sind uns aller Probleme bei #ViennaTalks voll bewusst, bleiben aber vorsichtig optimistisch“, sagte Ulyanov.

Der russische Unterhändler bei den Wiener Gesprächen fügte hinzu, dass Moskau trotz aller Probleme im Zusammenhang mit den Gesprächen immer noch der Meinung sei, dass es „keine vernünftige und akzeptable Alternative zu einem erfolgreichen Abschluss der #JCPOA-Gespräche“ gebe.

Uljanows Äußerungen kamen, als der Iran und andere Unterzeichner des Atomabkommens eine neue Verhandlungsrunde in der österreichischen Hauptstadt einleiten wollten, um die festgefahrene Situation beim Atomabkommen von 2015 zu durchbrechen, das offiziell als Gemeinsamer umfassender Aktionsplan bekannt ist.

Die iranischen Gesandten und die anderen Unterzeichner des JCPOA – Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China – sind zur siebten Gesprächsrunde in Wien. Die Verhandlungen wurden im Juni unterbrochen, als der Iran seine Präsidentschaftswahlen abhielt. Seitdem hat die neue iranische Regierung die Details der sechs Gesprächsrunden überprüft, die unter der vorherigen Regierung geführt wurden.

Der Iran hat bereits klargestellt, dass sich die Gespräche nicht auf Nuklearfragen konzentrieren werden, und stellte fest, dass diese Fragen bereits durch Verhandlungen gelöst wurden, die zum Abschluss des JCPOA führten.

Die Islamische Republik sagt, sie werde sich mit nichts weniger zufrieden geben, als mit der Aufhebung aller US-Sanktionen auf einmal und nachprüfbar. Teheran forderte auch andere Parteien auf, die Gelegenheit zu nutzen, und warnte davor, dass das Zeitfenster nicht auf unbestimmte Zeit offen bleiben wird.

Die Vereinigten Staaten haben 2018 das multilaterale Nuklearabkommen einseitig aufgegeben, obwohl der Iran seine nuklearen Verpflichtungen vollständig einhält, wie dies wiederholt von der Nuklearbehörde der Vereinten Nationen bestätigt wurde. Die Vereinigten Staaten entfesselten daraufhin eine Kampagne des „maximalen Drucks“ gegen den Iran, die dem Land praktisch alle wirtschaftlichen Vorteile des Abkommens beraubte.

Der Rückzug der USA erfolgte, nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) 15 aufeinanderfolgende Berichte veröffentlicht hatte, in denen die vollständige Einhaltung der nuklearen Verpflichtungen des Iran aus dem JCPOA bestätigt wurde.

In einem Exklusivinterview mit dem IRIB in Wien sagte der iranische Top-Unterhändler, die vollständige und nachweisbare Aufhebung der von den USA verhängten „tyrannischen und illegalen“ Sanktionen sei das Hauptziel der Rückkehr der Islamischen Republik.

„Die Islamische Republik Iran hat mit starkem Willen und intensiven Vorbereitungen Gespräche aufgenommen, um die Aufhebung illegaler und grausamer Sanktionen sicherzustellen“, sagte Ali Baqeri-Kani, der für politische Angelegenheiten zuständige iranische stellvertretende Außenminister.

Einigung in Wien-Gesprächen möglich: Ulyanov

Ebenfalls am Montag gab Uljanow der offiziellen iranischen Nachrichtenagentur IRNA vor Beginn der Verhandlungen in Wien ein Exklusivinterview.

„Ich glaube fest daran, dass es möglich ist, in dieser Verhandlungsrunde eine Einigung zu erzielen“, sagte der russische Diplomat und blicke der neuen Gesprächsrunde in Wien eher optimistisch entgegen.

Uljanow warnte, dass alle an den Wiener Gesprächen beteiligten Parteien versuchen müssten, in eine Richtung zu gehen, die zum Erfolg der Gespräche führen würde, denn jeder andere Weg würde ins Unglück führen und gefährliche Folgen haben.

„Deshalb ist es unsere Pflicht, Bedrohungen und negative Folgen zu vermeiden und zu überwinden, damit die Verhandlungen [in Vienna] wird mit Erfolg enden “, fügte er hinzu.

Uljanow merkte an, dass die Amerikaner es ernst meinen mit der Aufhebung der gegen den Iran verhängten Sanktionen und sagte: „Ich denke, die Amerikaner sind bereit, eine Reihe von Sanktionen aufzuheben, insbesondere solche, die so schwerwiegend sind wie Wirtschaftsverbote und insbesondere diejenigen, die gegen den iranischen Ölsektor verhängt wurden.“ „.

Im Gegenzug, fügte er hinzu, sollte der Iran die Korrekturmaßnahmen, die er ergriffen hat, um seine Verpflichtungen im Rahmen des JCPOA zu reduzieren, schnell rückgängig machen und zur vollständigen Umsetzung des Nuklearabkommens zurückkehren.

Angesprochen auf Medienberichte über Amerikas Plan B, falls die Wiener Gespräche scheitern, sagte der russische Chefunterhändler, er glaube, die Amerikaner seien noch nicht ganz bereit für einen Plan B, weil das Thema noch diskutiert werde.

Allerdings bleiben diplomatische Bemühungen eine Priorität, betonte Uljanow und wies darauf hin, dass es immer eine Möglichkeit gebe, alle Fragen, einschließlich der Sanktionen, zu lösen.

Uljanow sagte, wenn die Sanktionen aufgehoben würden, könne die iranische Wirtschaft gedeihen, und fügte hinzu, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht über Alternativen zu den Wiener Gesprächen sprechen möchte.