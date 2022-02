Pokémon Legends: Arceus erinnert daran, dass es nie zu spät ist, sich zu ändern

Soapbox-Funktionen ermöglichen es unseren einzelnen Autoren und Mitwirkenden, ihre Meinung zu heißen Themen und zufälligen Themen zu äußern, an denen sie gearbeitet haben. Heute denkt Stuart an die Jahrzehnte zurück, in denen er versucht hat, in Pokémon einzudringen, und an seine Freude, endlich aus der Kälte zurückgekehrt zu sein …

Damals in den Misty Valleys von 1999 und im ehrlich gesagt dummen Alter von 12 Jahren muss ich gestehen, dass ich ein Fan von Pokémon war. Ich habe gute Erinnerungen an Anime auf CITV – eine Show, die für eine komplette Anime-Jungfrau wie mich so ungewöhnlich und stilisiert erschien, dass es manchmal genauso faszinierend war, sie anzusehen. Ich kaufte Zeitschriften, Bücher, Spielzeug. Im Rahmen eines Schulprojekts habe ich sogar eine Psyduck aus Holz gebastelt. Ich mochte Pokemon, wenn Sie mir die Beschimpfungen verzeihen, verdammt viel. Aber ich hatte nie einen Game Boy.

Natürlich habe ich die Spiele gespielt. Ich würde mir das Handheld eines Freundes mit ausleihen Pokémon Rot und zu Fuß nach Viridian City, ohne wirklich den Hype zwischen dem zu verstehen, was ich als Rollenspiel im Gletschertempo mit langweiligen, sich wiederholenden Kämpfen und absolut steifen Bewegungen bezeichnet habe. Und das ging für mich durch die Fortsetzungen; Ich spielte (teilweise) Pokémon Gold, Pokémon Diamant, Pokémon Weiß, Pokémon X und neuerdings Pokémon-Schwert. Man kann nicht sagen, dass ich nicht versucht (und versucht) habe, in diese Flaggschiff-Serie einzusteigen.

Sie fragen sich vielleicht, warum Sie Zeit und Geld für eine Serie ausgeben, die ich offensichtlich nicht mag. Es ist eine vernünftige Frage, die ich meiner Meinung nach beantworten kann; Fast 400 Millionen Spieler können sich nicht irren. Das heißt, wenn eine Serie so erfolgreich ist, steckt offensichtlich ein Verdienst darin, und das frustriert mich sowohl als Spieler als auch als Spieleautor (Mund, Mund), dass ich es selbst nicht sehen kann.

Also habe ich versucht, diese Spiele zu genießen, und obwohl ich mit einigen besser zurechtkam als mit anderen (dank Gold und Weiß), habe ich sie nie beendet. Ich langweilte mich einfach von dem, was sich wie ein sich wiederholendes, wenig einladendes, simples Gameplay anfühlte, und hörte auf. Ich würde weitermachen.

Ich muss Sie jedoch daran erinnern, dass dies keine Verachtung für Pokémon als Franchise widerspiegelt. Wo mich die Hauptserie nicht anregen konnte, hätte ich mir Leute gewünscht Pokemon Flipper, Pokemon-Sammelkartenspiel und Pokemon Mystery Dungeon. Fügen Sie das zu meiner allgemeinen Vorliebe für den ersten Anime hinzu (alles bis hin zur Snubbull-Episode) und Sie haben eine Serie, die ich wirklich, wirklich genießen möchte. Aber dieses Gameplay, das sich nie von seinen Game Boy-Wurzeln zu entwickeln schien, hat mich wirklich angewidert.

Wenn Pokémon als Kreaturen so viel Charakter haben, warum sehen wir es nicht? Sogar in Pokémon Sword fühlt sich der Kampf für mich anämisch und statisch an. Wo ist das Drama, dort zu stehen und darauf zu warten, dass Ihr Gegner seinen Zug macht? Es ist etwas, woran ich mich in RPGs anpassen kann, wie; Ich habe überhaupt kein Problem mit dem rundenbasierten Kampf, aber all die Jahre jetzt mit fast keiner Entwicklung? Nichts, um die Charakterisierung wirklich auszudrücken oder zu verstärken? Es ist nichts für mich, Freunde. Ich würde von einem Pokémon-Spiel ohne solche Einschränkungen träumen; eine fast verdammt offene Welt, die Sie fest in die Rolle eines Abenteuertrainers versetzt, anstatt eines Top-Down-Avatars, der auf die Himmelsrichtungen beschränkt ist.

Das Geheimnis und Versprechen von Pokémon Legends: Arceus beflügelt die Fantasie. Ich aber? Ist mir egal. Es war ein neues Pokémon, richtig? Das gleiche mit einem frischen Anstrich

Und kam Pokémon-Legenden: Arceusein Titel, der mit einem faszinierenden kleinen Trailer debütierte, der darauf hinzuweisen schien, was mühsam als Pokémons Antwort darauf bezeichnet wurde Atem der Wildnis. Über das Spiel wurde nicht viel gezeigt, aber das Mysterium und das Versprechen von allem beflügelten die Fantasie. Ich aber? Ist mir egal. Es war ein neues Pokémon, richtig? Dasselbe gilt für einen frischen Anstrich. Fans werden natürlich mehr Power für sie lieben. Aber nicht ich. Ich hatte meine Gebühren bezahlt. Pokémon Sword war die letzte Chance der Serie, mich zu beeindrucken. Ich bin fertig.

Außer es stellt sich heraus, dass Pokémon Legends: Arceus das beste Pokémon-Spiel ist, das jemals von einer Landmeile gemacht wurde, und behebt so ziemlich alles, was mir an der Serie nicht gefallen hat. Es verändert die Beziehung des Spielers zu seinem Pokémon, indem es es einfach um dich herum auflädt. Wilde Pokémon durchstreifen die offene Welt und greifen dich manchmal auf Anhieb an. Sie sind keine fügsamen Schnapper, die unsichtbar im hohen Gras warten, sie sind gefährliche und unbezwingbare Tiere. Du hast Angst vor Pokémon. Sie respektieren die Pokémon.

Um Pokémon zu fangen, müssen Sie nicht mehr unbedingt einen Pokéball aus einem Menü auswählen – Sie können sich an Monster anschleichen und das verdammte Ding selbst werfen. Es ist so viel eindringlicher und befriedigender, derjenige zu sein, der den Pokéball zielt und wirft, nachdem er so buchstäblich Jahrzehnte lang „alle gefangen“ hat auswendig. Jetzt sind Sie dort mit dem wilden Pokémon und weichen ihren Angriffen aus, damit Sie nicht derjenige sind, der in Ohnmacht fällt.

Die Kämpfe bleiben rundenbasiert, was mich anfangs vom Spiel abgeschreckt hat, aber in der Praxis ist es eine große Verbesserung, da es dem Spieler ermöglicht, sich zu bewegen und sich zu lösen, den Kampf zu beobachten, während er sich entfaltet Verfahren. Es ist lebenswichtig, es ist angespannt und ehrlich gesagt absolut brillant. Ich kann nicht genug betonen, dass ich mich aufgrund dieser viel dynamischeren und aufregenderen Herangehensweise an eine seiner Hauptmechaniken mehr in das Geschehen hineingezogen fühle.

Es gibt ein sehr reales Gefühl von VerständnisUnd in einem Spiel, in dem es letztendlich um den Schutz von Wildtieren geht, erzeugt das nicht ein viel stärkeres Gefühl der Verbundenheit zwischen Ihnen und Ihrem Pokémon?

Die neue Betonung, Pokémon zu finden, erfordert möglicherweise, dass Sie sich jeder einzelnen Kreatur auf unterschiedliche Weise nähern und sie konfrontieren, was Ihre Bindung zu ihnen stärkt und jedes Monster weitaus einprägsamer macht als je zuvor. Es gibt ein sehr reales Gefühl von Verständnisund in einem Spiel, bei dem es letztendlich um den Artenschutz geht (it ist!), schafft das nicht ein viel stärkeres Gefühl der Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon? Du unterbrichst den Ablauf nicht, um deine Pokébälle zu durchwühlen, sie sind alle bei dir und jederzeit bereit, dir zu helfen. Ihr Team ist An deiner Seite auf eine völlig neue Art und Weise für die Serie und absolut einladend.

Nichts davon soll den offensichtlichen Erfolg der Pokémon-Formel bis heute untergraben; Brillanter Diamant und Brillante Perle bezeugen die Tatsache, dass der traditionellere Geschmack immer noch bei Spielern Anklang findet. Aber das coole und wage ich es zu sagen modern Richtung von Pokémon Legends: Arceus ist nicht nur ein Segen für das Fandom; es führt eine ganz neue Gruppe von Spielern in die Serie ein. Obwohl es viele Entwicklungen der Pokemon-Formel gegeben hat, scheint dies wichtig zu sein Revolution. Es beweist auch, dass es selbst für die größten, etabliertesten und profitabelsten Serien nie zu spät ist, sich zu ändern. Spiele im traditionellen Stil verschwinden natürlich nicht, aber Legends: Arceus zieht eine ganz neue Welle von Fans an und verjüngt das gesamte Franchise. Ich hoffe, dass sich die hier gelernten Lektionen auf die Zukunft der Serie übertragen lassen.

Oder, falls dies nicht möglich war, konnten sie einfach lokalisieren Pokémon-Karte GB2 und fügen Sie es in die Game Boy-App für Nintendo Switch Online ein, falls und sobald es existiert. Beliebig. Beifall.