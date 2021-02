Katherine Johnson mit neuem Raumschiff geehrt, das nach ihr benannt wurde

Als zentrale Figur im Weltraumrennen zwischen den Vereinigten Staaten und der UdSSR in den 1960er Jahren Katherine Johnson hatte ein erstaunliches Leben, erhielt aber nur die nationale Aufmerksamkeit, die es in den letzten Jahren verdient hatte. Sie war eine der Hauptfiguren im Buch (und im Film 2016). Versteckte Figuren. Ihr mathematisches Genie und ihre Forschungen zum Abbau von Barrieren als schwarze Frau bei der NASA werden heute allgemein als wesentlich angesehen, um den ersten Amerikaner in die Umlaufbahn zu bringen, auf dem Mond zu landen und viele andere Weltraumentwicklungen durchzuführen. Zu Ehren ihrer Leistungen hat das Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen Northrop Grumman ein neues NG-15 Cygnus-Frachtschiff benannt SS Katherine Johnson. Das nach ihm benannte Fahrzeug wird im Februar 2021 zur Internationalen Raumstation fahren.

Northrop Grumman benennt seine Raumschiffe traditionell nach Schlüsselfiguren in der Geschichte der Weltraumforschung. Das Unternehmen zitierte Johnsons wegweisende mathematische Arbeit und sagte: „Ihre Arbeit bei der NASA hat Amerikaner buchstäblich in den Weltraum gebracht, und ihr Erbe inspiriert weiterhin jeden Tag junge schwarze Frauen. Der neue Beruf, der ihm zu Ehren benannt wurde, ist weit entfernt von der ersten STEM-bezogenen Entwicklung, die seinen Namen trägt. Im Jahr 2019 benannte die NASA eine ihrer Einrichtungen in West Virginia in Katherine Johnson Independent Verification and Validation Center um. Im November 2020 wurde a Satellit wurde zu ihren Ehren auch “Katherine Johnson” genannt.

Johnson, 1918 in West Virginia geboren, zeigte schon in jungen Jahren außergewöhnliche mathematische Fähigkeiten. Start College mit 15Sie zeichnete sich besonders durch Geometrie aus – was später zu ihrer Arbeit über Bahnbahnen im Weltraum führte. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie als Lehrerin und gründete eine Familie. 1952 erfuhr sie, dass das National Aeronautical Advisory Committee (NACA) schwarze Mathematiker als “menschliche Computer” anstellte, um Zahlen in Flugdaten zu berechnen. 1953 wurde sie eingestellt und begann in der West Area Computing-Gruppe bei NACA zu arbeiten. Zu dieser Zeit wurde eine zunehmende Anzahl von Frauen eingestellt, um mit Zahlen umzugehen, aber die Arbeiter waren aufgrund der Jim-Crow-Gesetze in Virginia immer noch getrennt.

Im Jahr 1958 wurde NACA NASA auf der Suche nach Raumfahrt. Die Russen hatten im Jahr zuvor ihren Sputnik-Satelliten gestartet, und die Vereinigten Staaten waren entschlossen, vor den Sowjets zum Mond zu gelangen. Unter der NASA wurden separate Arbeitsbereiche integriert. Frauen erhielten 2019 gemeinsam eine Goldmedaille im Kongress für ihre jahrzehntelange unterschätzte Arbeit mit Gleichungen und Daten, bis in den 1980er Jahren genügend Computer aufkamen. 1961 wurde Alan Shepard an Bord von Freedom 7 der erste Amerikaner im Weltraum – seine Flugbahn wurde analysiert von Johnson. Nächstes Jahr, seine Orbitalberechnungen waren entscheidend für die erste amerikanische Umlaufbahn eines bemannten Flugzeugs. Es wurde gesagt, dass der Astronaut an Bord, John Glenn, den ersten kniffligen Computern erst vertraute, nachdem Johnson selbst die Mathematik durchgeführt hatte.

Wie viele weibliche Computer und insbesondere ihre schwarzen Kollegen war Johnsons Arbeit der Öffentlichkeit bis in die letzten Jahre relativ unbekannt. Im Jahr 2015 erhielt Johnson von Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom. Ihre NASA-Karriere dauerte 33 Jahre. Während dieser Zeit verfasste oder verfasste sie 26 Forschungsberichte und arbeitete an kritischen NASA-Projekten. Seine Arbeit trug dazu bei, die Raumfahrt von ihren frühen Iterationen in das Computerzeitalter zu bringen.

Im Februar 2020 verstarb Johnson im Alter von 101 Jahren. Ihr Name wird schließlich als die brillante, wegweisende und einst “versteckte” Figur anerkannt, die sie war. Das Space Shuttle mit seinem Namen wird diesen Monat starten.

Katherine Johnson, eine Pionierin und brillante schwarze Mathematikerin, schrieb während ihrer 33-jährigen Karriere bei der NASA Geschichte für ihre mathematischen Arbeiten zur Raumfahrt. Jetzt wird in diesem Monat ein neues Raumschiff mit seinem Namen gestartet.

h / t: [Mental Floss]

