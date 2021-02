Brenden Aaronsons Torvideo: USA MF erzielt Eröffnungsziel für Salzburg

Brenden Aaronson ist mit seinem ersten Tor für RB Salzburg offiziell im Vorstand – und es war ein gutes.

Die 20-jährige US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft und ehemalige Mittelfeldspielerin der Philadelphia Union eröffnete am Mittwoch beim Ligasieg gegen Österreich Wien sein Konto für seinen neuen österreichischen Verein und erzielte das ultimative Siegtor beim 3: 1-Triumph für den Tabellenführer.

Aaronson zeigte seine Fähigkeiten in der Box, indem er zuerst den Ball zurück zum Tor erhielt, bevor er sich umdrehte und mit drei Verteidigern in der Nähe Platz machte. Er zögerte nicht, einen Rechtsschuss am langen Pfosten zu erzielen, was Salzburg in der 72. Minute mit 2: 1 in Führung brachte.

Aaronson spielte auch eine Rolle bei der Vorbereitung auf den Salzburger Ausgleich, der von Sekou Koita erzielt wurde, und zeigte sein Gespür für das Spektakuläre an einer Seitenlinie.

“Es war fantastisch, für die Mannschaft da zu sein” Sagte Aaronson nach dem Spiel. “Österreich hat uns wirklich getestet, es war also ein wirklich wichtiger Sieg. Das Vertrauen, das wir in den letzten Wochen gewonnen haben, hat uns durchgesetzt, als wir zurückkamen.”

An dem Spiel nahm auch ein weiterer junger Amerikaner teil, dessen 23-jähriger Innenverteidiger Erik Palmer-Brown von Man City nach Österreich Wien ausgeliehen war und gegen Aaronson antrat.

Österreich ist seit kurzem ein überraschender Zufluchtsort für junge Amerikaner. Ein Paar ist in St. Polten ausgeliehen, der 21-jährige Mittelfeldspieler des FC Dallas, Brandon Servania, und der 19-jährige Taylor Booth vom FC Bayern München (ehemals Real Salt Lake Academy).

Aaronson spielt unterdessen für den US-Manager Jesse Marsch, der Salzburg zum achten Mal in Folge führen will. Salzburg hat seit 2005-2006 in jeder Saison den ersten oder zweiten Platz belegt. Salzburg befindet sich auch in der Ko-Phase der Europa League, wo es im Achtelfinale gegen Villarreal geht.

“Wir haben gut reagiert, nachdem wir zugestanden haben”, Marsch sagte in seinen Bemerkungen nach dem Spiel. „Bis dahin war ich mit der Leistung mehr oder weniger zufrieden. Wir haben dann einen anderen Gang eingelegt und gezeigt, was uns auszeichnet.

„Wir haben Mentalität und Wagemut gezeigt. Ich bin froh, dass beide ihre ersten Tore erzielt haben. Ich bin sicher, wir werden viel mehr von Brenden und Luka sehen. [Sucic]. “”