Katastrophale Überschwemmungen in Pakistan töten 1.100 Menschen, darunter 380 Kinder

Flut mindestens 1.100 Menschen getötet, 33 Millionen betroffen

Ein Drittel des Landes steht unter Wasser – Klimaminister

Klimakatastrophe in Pakistan braucht die Aufmerksamkeit der Welt – António Guterres

Verwüstung „internationalen Ursprungs“ – UN Harneis

CHARSADDA, Pakistan, 30. August (Reuters) – Sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen haben ein Drittel Pakistans unter Wasser gesetzt und mehr als 1.100 Menschen getötet, darunter 380 Kinder, als die Vereinten Nationen am Dienstag um Hilfe baten, was sie als „beispiellose Klimakatastrophe“ bezeichneten. . „

Armeehubschrauber schnappten gestrandete Familien und warfen Lebensmittelpakete in unzugängliche Gebiete, als die historische Sintflut, ausgelöst durch ungewöhnlich starke Monsunregen, Häuser, Geschäfte, Infrastruktur und Ernten zerstörte und 33 Millionen Menschen, 15 % der südasiatischen Nation mit 220 Millionen Einwohnern, betraf.

Das Land erhielt im Quartal bis August dieses Jahres fast 190 % mehr Regen als im 30-Jahres-Durchschnitt, insgesamt 390,7 Millimeter (15,38 Zoll). Die Provinz Sindh mit einer Bevölkerung von 50 Millionen war am stärksten betroffen und erhielt 466 % mehr Regen als im 30-Jahres-Durchschnitt.

„Ein Drittel des Landes steht buchstäblich unter Wasser“, sagte Klimaministerin Sherry Rehman gegenüber Reuters und beschrieb das Ausmaß der Katastrophe als „eine beispiellose Katastrophe“.

Sie sagte, das Wasser würde so schnell nicht zurückgehen.

Mindestens 380 Kinder seien unter den Toten, sagte Premierminister Shehbaz Sharif gegenüber Reportern bei einem Briefing in seinem Büro in Islamabad.

„Pakistan ist voller Leid“, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einer Videobotschaft, als die UN 160 Millionen Dollar für die Unterstützung der südasiatischen Nation aufrief. „Die pakistanische Bevölkerung sieht sich einem Monsun auf Steroiden gegenüber – die unerbittlichen Auswirkungen von periodischen Regenfällen und Überschwemmungen.“

Guterres werde nächste Woche nach Pakistan reisen, um sich die Auswirkungen der „beispiellosen Klimakatastrophe“ anzuschauen, sagte ein UN-Sprecher.

Er sagte, das Ausmaß der Klimakatastrophe errege die kollektive Aufmerksamkeit der Welt.

Fast 300 gestrandete Menschen, darunter Touristen, wurden am Dienstag nach Nordpakistan geflogen, teilte eine staatliche Katastrophenschutzbehörde in einer Erklärung mit, während mehr als 50.000 Menschen in zwei Regierungsunterkünfte im Nordwesten gebracht wurden.

„Das Leben hier ist sehr schmerzhaft“, sagte der 63-jährige Dorfbewohner Hussain Sadiq, der mit seinen Eltern und fünf Kindern in einem der Unterkünfte war, gegenüber Reuters und fügte hinzu, seine Familie habe „alles verloren“.

Hussain sagte, dass die medizinische Versorgung unzureichend sei und Durchfall und Fieber im Tierheim häufig seien.

Der Generalchef der pakistanischen Armee, Qamar Javed Bajwa, besuchte das nördliche Swat-Tal und überprüfte die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen und sagte, „die Rehabilitation wird sehr, sehr lange dauern“.

Die Vereinigten Staaten werden 30 Millionen US-Dollar bereitstellen, um Pakistans Flutmaßnahmen durch USAID zu unterstützen, teilte ihre Botschaft in Islamabad in einer Erklärung mit und sagte, das Land sei „zutiefst traurig über den verheerenden Verlust von Menschenleben, Lebensgrundlagen und Häusern in ganz Pakistan“. Weiterlesen

„PFLICHT ZUR HILFE“

Gesamtansicht eines eingestürzten Gebäudes nach Regenfällen und Überschwemmungen während der Monsunzeit in Nowshera, Pakistan, 30. August 2022.

Frühe Schätzungen gehen von Überschwemmungsschäden von mehr als 10 Milliarden US-Dollar aus, sagte die Regierung und fügte hinzu, dass die Welt verpflichtet sei, Pakistan bei der Bewältigung der Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels zu helfen. Weiterlesen

Die Verluste dürften viel höher sein, sagte der Premierminister.

Sintflutartige Regenfälle lösten Sturzfluten aus, die die nördlichen Berge heimsuchten, Gebäude und Brücken zerstörten und Straßen sowie stehende und gelagerte Ernten wegspülten.

Riesige Wassermengen strömen in den Indus, der von seinen nördlichen Gipfeln durch das Zentrum des Landes bis in die südlichen Ebenen fließt, und verursachen auf seiner gesamten Länge Überschwemmungen.

Der pakistanische Außenminister Bilawal Bhutto-Zardari sagte, Hunderttausende Menschen lebten draußen ohne Zugang zu Nahrung, sauberem Wasser, Unterkunft oder grundlegender Gesundheitsversorgung.

Guterres sagte, dass die 160 Millionen US-Dollar, die er durch den Aufruf aufzubringen hofft, 5,2 Millionen Menschen mit Nahrung, Wasser, sanitären Einrichtungen, Notfallausbildung und Gesundheitsunterstützung versorgen werden.

„NICHT GENUG HILFE“

Premierminister Sharif sagte, die Höhe der Hilfe solle „schnell vervielfacht werden“ und versprach, dass „jeder Cent die Bedürftigen erreicht, es wird keine Verschwendung geben“.

Sharif befürchtete, dass die Verwüstung eine bereits angeschlagene Wirtschaft weiter entgleisen könnte, was möglicherweise zu akuter Nahrungsmittelknappheit führen und zu einer steigenden Inflation beitragen könnte, die im Juli bei 24,9 % lag.

Der Weizenanbau könnte sich ebenfalls verzögern, sagte er, und um die Auswirkungen abzumildern, sei Pakistan bereits in Gesprächen mit Russland über Weizenimporte.

General Akhtar Nawaz, Leiter der nationalen Katastrophenschutzbehörde, sagte, mindestens 72 der 160 Distrikte Pakistans seien von Katastrophen betroffen.

Mehr als zwei Millionen Morgen (809.371 Hektar) Ackerland seien überschwemmt worden, sagte er.

Bhutto-Zardari sagte, Pakistan sei zum Ground Zero für die globale Erwärmung geworden.

„Die Situation wird sich wahrscheinlich noch weiter verschlechtern, da die schweren Regenfälle in Gebieten anhalten, die bereits seit mehr als zwei Monaten von Stürmen und Überschwemmungen überschwemmt wurden“, sagte er.

António Guterres forderte eine schnelle Reaktion auf Pakistans Hilfeersuchen der internationalen Gemeinschaft und forderte ein Ende des „Schlafwandelns in Richtung der Zerstörung unseres Planeten durch den Klimawandel“.

„Die extremen Monsunfluten sagen uns, dass wir keine Zeit zu verlieren haben, der Wendepunkt des Klimas ist hier“, sagte Rehman, Minister für Klimawandel, und fügte hinzu, dass Pakistan von den Industrieländern erwarte, „dass er ihn nicht für andere Länder bezahlen lässt“. Kohlenstoff. nachhaltige Entwicklung.

Berichterstattung von Asif Shahzad und Charlotte Greenfield in Islamabad und Gibran Peshimam in Kabul; Redaktion von Robert Birsel, Bernadette Baum und Sandra Maler

