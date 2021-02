Kann Mikaela Shiffrin drei Weltmeisterschaften gewinnen? Es ist aus vielen Gründen schwer zu tun

Der Franzose Jean Claude Killy macht Wellen, nachdem er bei den Olympischen Winterspielen am 9. Februar 1968 die Abfahrt der Männer gewonnen hat. Neben ihm stehen der Schweizer J. Daniel Daetwyler (Dritter) und der Franzose Guy Perillat (Zweiter). Killy ist nur einer von drei Männern, die drei Rennen bei den Weltmeisterschaften mit Toni Salier und Ted Ligety gewonnen haben. (AP-Datei Foto)



Möchten Sie drei Goldmedaillen bei den FIS-Weltmeisterschaften im alpinen Skifahren gewinnen? Leichter gesagt als getan, selbst für eine unglaubliche Fahrerin wie Mikaela Shiffrin.

Es wurde nur 14 Mal von 12 Personen durchgeführt – der Deutsche Christl Cranz (1936 und 1939) und der Österreicher Toni Salier (1956 und 1958) haben es zweimal bei den 47 Weltmeisterschaften aus dem Jahr 1931 gemacht – einschließlich der Olympischen Winterspiele der 1930er Jahre und 1948 bis 1980.

Einige Regeln

• Die Welten werden seit ihrer Gründung in den Jahren 1931 bis 1939 jährlich als eigenständiger Wettbewerb oder bei den Olympischen Spielen 1932 am Lake Placid in New York oder 1936 in Garmisch abgehalten

Auf diese Weise hält Cranz den Rekord für das meiste Gold (12) bei den Weltmeisterschaften und die meisten gewonnenen Medaillen (15) und wird dies wahrscheinlich auch für den Rest der Zeit bleiben. Cranz nimmt einen wichtigen Platz in der Geschichte des Skirennsports ein. Wenn moderne Läufer jedoch eine jährliche Chance bei der Weltmeisterschaft hätten, wäre ihre Zahl etwas höher.

Jährliche Welten halfen Cranz auch zweimal, das dreifache Gold zu holen.

Der Deutsche Christl Cranz nutzt die Möglichkeit, jedes Jahr Weltmeisterschaften abzuhalten, indem er einen Rekord von 12 Goldmedaillen und 15 gewonnenen Medaillen sammelt. (Bildschirmfoto)



• Erst 1982 bestritten die Fahrer die Kombination. Von 1931 bis 1980 war das Mobilteil ein Papierrennen. Ob es sich um die Weltmeisterschaft oder die Olympischen Spiele handelte, die Organisatoren fügten traditionell die Zeiten der Abfahrts- und Slalomrennen hinzu, und die Männer oder Frauen mit den niedrigeren Zeiten erhielten Medaillen.

Wenn wir uns immer noch an diese Regeln halten würden, hätte Shiffrin in der Abfahrt am Samstag laufen sollen, was sie nicht tat, und dann wie geplant im Slalom am Samstag. Wir sagen nicht, dass wir ihre Chancen in einer alten Zeitung zusammen nicht gemocht hätten – ihr Lauf um die Super-G-Bronzemedaille am Donnerstag zeigte, dass sie am Samstag in der Abfahrt wahrscheinlich gut hätte abschneiden können -, aber es ist einfacher, drei zu bekommen Gold Medaille. über Mathe als tatsächliche Konkurrenz.

Dies ist eine Vollmedaillenjacke. Die Schwedin Anja Paerson gewann die Weltmeisterschaft 2007 mit drei Goldmedaillen auf Schnee zu Hause in Are. (AP-Datei Foto / Luca Bruno)



• Es gibt jetzt mehr Disziplinen. Der Riesenslalom wurde erst 1950 auf der ersten Reise der Meisterschaft nach Nordamerika in eine kleine Stadt namens Aspen zu einem Ereignis. Die einzige Möglichkeit, zuvor drei Weltmeisterschaften zu gewinnen, bestand darin, die Abfahrt und den Slalom zu gewinnen und darauf zu warten, dass jemand die kombinierten Zeiten addiert.

Der Super-G trat erst 1987 in Crans-Montana, Schweiz, in den Kalender ein, wo die Schweizer mit acht von zehn möglichen Goldmedaillen, darunter Pirmin Zurbriggen und Maria Walliser, die neue Disziplin für die Gastgeber gewannen, alle trafen.

Stellen Sie sich Legenden wie Franz Klammer oder Gustav Thoeni in den 1960er und 1970er Jahren vor, die wahrscheinlich mit dem Super-G als offiziellem Ereignis zu ihrer Weltmedaillenanzahl hätten beitragen können. Thoeni gewann zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1972 (GS und Slalom) und zwei weitere bei den Weltmeisterschaften 1974 (kombiniert und Slalom). Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein hypothetisches Super-G # 3 gewesen wäre.

Und wer kann sagen, dass Toni Salier und Jean Claude Killy mit einem Super-G-Rennen nicht zu ihrem dreifachen / vierfachen Gold beigetragen hätten? (Wir hätten 1956, 1958 oder 1968 nicht dagegen gewettet.)

Und die FIS hat das Teamevent und die parallelen Wettbewerbe für Männer und Frauen hinzugefügt, die es in Zukunft einfacher machen werden, Gold zu verdreifachen.

Der beste

Wenn man die Ergebnisse der jährlichen Durchführung von Weltmeisterschaften in den 1930er Jahren bestreitet, was Läufern wie Cranz einen Vorteil verschafft und Papierkombinationsrennen beseitigt, haben nur sechs Läufer drei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften gewonnen.

Die beiden in dieser Kategorie am häufigsten genannten Namen sind die Unsterblichen des Skirennens – Salier (1956 in Cortina, Italien, diesjährige Weltstätte) und Killy (1968). Sie haben nicht nur drei Rennen gewonnen – Donwhill, GS und Slalom -, sondern auch die Papierkombination für eine vierte Goldmedaille.

Der einzige andere Mann, der die Höhen erreicht, ist Ted Ligety. Dies ist einer der vielen Gründe, warum wir ihm im Ruhestand viel Glück wünschen.

Die Damen sind die Schweizerin Erika Hess aus dem Jahr 1982, dem ersten Jahr eines echten kombinierten Rennens bei den Weltmeisterschaften, die Kroatin Janica Kostelic (2005) und die Schwedin Anja Paerson.

Nimmt den Super Sixes, die dies getan haben, nichts weg, aber diese Liste ist auch großartig für Leute, die nicht darauf stehen. An der amerikanischen Front haben Bode Miller (33 Weltcup-Siege), Lindsey Vonn (82) und Mikaela Shiffrin (68) dies nicht getan.

So groß er war und mit 86 Weltcup-Siegen der Beste war, Ingemar Stenmark hat noch nie drei Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen. (AP-Datei Foto)



Ingemar Stenmark (86 Weltcup-Siege, der Rekord) hat das Triple nie erreicht. Nicht mehr als Marcel Hirscher (67 Siege), Hermann Maier (54), Alberto Tomba (50) und Marc Girardelli (46). Sie sind die fünf besten männlichen Gewinner in der Geschichte der Weltmeisterschaft. (Salier fuhr vor der Weltmeisterschaft Rennen und Killy zog sich zurück, als es geschaffen wurde.)

Nur drei der 20 Weltcup-Sieger haben drei Goldmedaillen bei der Weltmeisterschaft gewonnen, Anja Paerson, Hanni Wenzel und Erika Hess. (Bildschirmfoto)



Es ist schwer, alle zwei Jahre ein oder zwei Wochen lang dein Bestes zu geben.

Drei (oder mehr) Goldmedaillen auf den Welten

Frauen

1933: Inge Weson-Lantschner, Österreich, Innsbruck, Österreich, DH, SL, K (a, b, c).

1936: Christl, Cranz, Deutschland, 1936, Garmisch, Deutschland, DH, SL, K (a, b, c).

1939: Christl Cranz, Deutschland 1939, Zakopane, Polen, DH, SL, K. (a, b, c).

1966: Marielle Goitschel, Frankreich, Portillo, Chile, DH, GS, K (c).

1980: Hanni Wenzel, Bundesrepublik Deutschland, Lake Placid, New York, SL, GS, K (b, c).

1982: Erika Hess, Schweiz, Schldaming, Österreich, SL, GS, K.

2005: Janica Kostelic, Kroatien, Bormio, Italien, SL, DH, K.

2007: Anja Paerson, Schweden, 2007, Schweden, DH, SG, K.

Männer

1937: Emile Allais, Frankreich, Chamonix, Frankreich, DH, SL, K (a, c).

1954: Stein Eriksen, Norwegen, Are, Schweden, SL, GS, K. ​​(c)

1956: (vier Goldmedaillen) Toni Salier, Österreich, 1956, Cortina, Italien, DH, GS, SL, K (b, c)

1958: Toni Salier, Österreich, Bad Gastein, Österreich, DH, SL, K.

1968: (vier Goldmedaillen) Jean-Claude Killy, Frankreich, Grenoble, Frankreich, DH, GS, SL, K (b, c).

2013: Ted Ligety, USA, Schladming, Österreich, 2013, SG, GS, K.

a – In den 1930er Jahren jedes Jahr organisierte Welten.

b – Die Olympischen Winterspiele 1932, 1936 und nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1980 in Lake Placid, New York, verdoppelten sich in Welten.

c – Die Kombination bei den Weltmeisterschaften war bis 1982 ein Papierrennen, was bedeutet, dass die Organisatoren die bereits bestrittenen Abfahrts- und Slalomzeiten addiert und dann Medaillen verliehen haben.