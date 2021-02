Top 10 musikalische Liebesgeschichten

Vor dem Ende des “Valentinstags” wollte ich meine zehn besten musikalischen Liebesgeschichten einordnen. Nun, einige meiner Lieblingsliebesgeschichten. Es ist eine ziemlich breite Kategorie, also musste ich ziemlich selektiv sein, und ich vergesse sicherlich einige, nur wegen der Allgemeinheit dieses Stils. Ich bin sehr bereit, dass Sie einigen nicht zustimmen – aber lassen Sie mich wissen, was Sie denken!

HAARSPRAY Was würden wir “ohne Liebe” tun? Der gesamte Trope von Hairspray basiert auf “unwahrscheinlichen Liebhabern”, und so kitschig es auch ist, dafür sind wir hier. Es ist nicht mein Favorit, aber ich mag auch nicht das “Pop” -Genre. „Trotzdem musste ich mir das Remake des Films von 2007 immer wieder ansehen (Hi Zac!).

LES MISERABLES Wir alle haben Meinungen zu der Liebesgeschichte, die in diesem Musical dargestellt wird. Jeder Chat wird schnell zu #teamcosette, #teameponine oder #teamNOTmarius. Unabhängig von Ihrer Meinung können wir uns alle darauf einigen, dass dieses Musical einwandfrei ist und weitgehend seinen Liebesgeschichten entspricht.

PHANTOM DER OPER Ein moderner Klassiker. Geschrieben von Andrew Lloyd Webber“Phantom” erzählt von einem tragischen Liebesdreieck und gibt uns schnelle Melodien wie “All I Ask of You”. Ich genieße diese Geschichte, obwohl sie nicht mein Favorit unter allen Liebesmusicals ist, und ich bitte Sie nur, mir zu vergeben.

DER TON DER MUSIK Vater und Haushälterin finden Liebe im von den Nazis besetzten, von R & H gezeichneten Österreich – was ist besser als das? Ich denke, wir alle verlieben uns ein bisschen, während wir diesen Film sehen. Vom österreichischen Hinterhoftanz bis zur wunderbar sanften Wiedergabe von “Something Good” – dieses Musical (und zu Recht die Verfilmung) ist eine Liebesgeschichte für die Ewigkeit. Oh, und das ist eine wahre Geschichte.

R & H’s CINDERELLA Dieses Musical war eine meiner längsten Lieben, und ich glaube nicht, dass ich für die Liebesgeschichte selbst sprechen muss. Es ist klassisch, es ist magisch und ich muss es noch einmal sagen, es ist R & H.

SWEENEY TODD Ein seltsames Musical, das ich auf meine Liste setzen muss, ich weiß. Ich bin schon ein bisschen voreingenommen, weil es mein Lieblingsmusical ist, aber man muss zugeben, dass „Johanna“ eines der größten Liebeslieder aller Zeiten ist. Allein dafür bekommt Sweeney Todd einen anständigen Platz auf meiner Liste.

DIE LETZTEN FÜNF JAHRE Muss ich noch mehr sagen? Die letzten fünf Jahre sind einer der Favoriten zeitgenössischer Liebesgeschichten. Das Beste ist, dass die Filmversion derzeit kostenlos auf Youtube ist.

CAROUSEL Warum sind die besten musikalischen Liebesgeschichten Tragödien? So traurig diese Show auch ist, sie verdeckt nicht die Schönheit der Geschichte und der Musik. Ein weiterer R & H-Klassiker, Carousel, gibt uns (neben anderen Liebesthemen während der gesamten Show) das geliebte “If I Loved You”. Dieses Musical wird oft neu aufgelegt und es ist nicht schwer zu verstehen, warum.

FALSETTOS Liebe ist in dieser Show chaotisch und endet tragisch; Das heißt aber nicht, dass die Geschichten nicht schön sind. Dieses Musical behandelt die Liebe zwischen Ehepartnern, Freunden und Eltern und ihren Kindern. Wenn Sie eine Show wollen, die Ihnen alle Nervenkitzel bietet, suchen Sie nicht weiter.

WEST SIDE STORY Sie hätten wissen müssen, dass dies meine Nummer 1 ist. Die klassische Romeo & Juliet-Geschichte ist bekannt für ihre Geschichte und ihre wunderschönen Melodien, die vom Bernstein & Sondheim Dream Team zur Verfügung gestellt wurden. Die neue Verfilmung (mit Rachel Zegler und Ansel Elgort) erscheint auch später in diesem Jahr, daher gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um diesen Klassiker erneut zu besuchen.

