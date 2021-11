Kanada: Environment Canada gibt Wetterwarnung „Rotalarm“ für Britisch-Kolumbien aus

„Die rote Stufe ist etwas Neues, das wir noch nicht veröffentlicht haben“, sagte Armel Castellan, Meteorologe bei Environment and Climate Change Canada, gegenüber der kanadischen Tochtergesellschaft von CNN CTV.

Anfang dieses Monats erlebte British Columbia, Kanadas westlichste Provinz, eine katastrophale Flut , Evakuierungen erzwingen, Schäden an Autobahnen und Infrastruktur entlang des Fraser River Valley bis zur US-Grenze und den Versand unterbrechen in Vancouver. Nach der Flut werden in einer Woche häufigere Regenfälle in Form von drei atmosphärischen Flüssen erwartet.