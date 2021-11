Rainbow Six Spin-off-Titel Rainbow Six Extraction wurde offiziell Gold. Nach mehreren Verzögerungen und einer offiziellen Namensänderung von seinem alten Namen, Rainbow Six Quarantine, soll der Taktik-Shooter am 20. Januar 2022 endlich veröffentlicht werden.

Die Nachricht wurde heute über einen Tweet des Beamten bekannt gegeben Rainbow Six-Extraktion Twitter-Account, der teilweise sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, dass Rainbow Six Extraction Gold gewonnen hat! Der Tweet enthält auch eine kurze Animation des Logos des Rainbow Exogenous Containment and Analysis Team (REACT), das sich zu diesem Anlass in Gold verwandelt. Spiele, die sich verzögern, nachdem sie offiziell Gold erreicht haben, sind selten, daher kann man mit Sicherheit sagen, dass das Veröffentlichungsdatum am 20. Januar 2022 in Stein gemeißelt ist.

Obwohl das Spiel bisher eine Reihe von Verzögerungen erlebt hat, hat Ubisoft im Laufe des Jahres 2021 regelmäßig einen Großteil des Spiels enthüllt. Die Spieler haben bereits eine Liste von 12 REACT-Operatoren auf dem Weg von Rainbow Six Siege, einschließlich ihrer Fähigkeiten und Primärwaffen. Zu diesem Zeitpunkt werden sechs der 18 Operators-Spieler beim Start Zugang haben, bleibt ein Rätsel.

Vor kurzem kündigte Ubisoft Pläne für Inhaltsaufstellung für Rainbow Six Extraction nach dem Start, einschließlich des Mahlstrom-Protokollmodus basierend auf Herausforderungen und Krisenereignissen. Es sieht so aus, als ob Ubisoft die Extraktion nach dem Start Anfang nächsten Jahres noch jahrelang unterstützen möchte.