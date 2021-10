Kamala Harris engagierte Kinderdarsteller, um Teil ihres weithin verspotteten NASA-Weltraumvideos zu sein

Lächelnde Kinder im schulpflichtigen Alter, die an einem YouTube-Video zur NASA-Weltraumforschung mit Vizepräsidentin Kamala Harris teilnahmen, entpuppten sich als Kinderschauspieler, die es mit dem Lesen von Drehbüchern versuchten.

Der Vizepräsident nahm an der Video vom Naval Observatory, wo sich die Residenz des Vizepräsidenten befindet – und machte sich in den sozialen Medien ein wenig Mühe für seine großäugigen Ausrufe der Wunder des Weltraums.

„Sie werden die Krater des Mondes buchstäblich mit eigenen Augen sehen! Harris sagte während des Videos. Mit eigenen Augen! Ich sage dir, es wird unglaublich“, sagte sie im YouTube Kids-Special zur World Space Week.

Die Kinder, die an der Veranstaltung teilnahmen, schienen erfreut, dabei zu sein. Sie waren Kinderschauspieler, die versuchten, in den Videos mitzumachen, California Resort KSBW berichtet.

Ein NASA-Video mit Vizepräsidentin Kamala Harris enthielt Kinderschauspieler

Der in Monterey lebende Trevor Bernardino, 13, sagte der Station, er sei ein Weltraum-Enthusiast, der die Rolle ausprobierte – nur um fassungslos zu sein, als er hörte, dass er nach Washington, DC, reisen würde, um an dem Video teilzunehmen. Er versuchte es, indem er einen Monolog aussendete und drei Fragen stellte, die er einem Weltführer stellen würde.

„Dann danach, eine Woche später, rief mich mein Agent an und sagte ‚Hey Trevor, du hast es gebucht‘, sagte er.

Er war einer von fünf Jugendlichen, die daran teilnahmen. Der NASA-Astronaut Shane Kimbrough nahm von der Internationalen Raumstation aus teil.

Harris getwittert veröffentlichen das Video am 7. Oktober.

Harris wurde während des Videos von Kindern interviewt

„Ich, meine Mutter, mein Vater, wir haben darüber spekuliert, wer so wichtig sein könnte, dass wir sie in DC treffen und eine coole Reise und einen coolen Film machen“, sagte Bernardino und beschrieb, wie er schließlich in den Film aufgenommen wurde .

“Sie verarschen mich … der Vorsitzende des Weltraumrates ist der Vizepräsident!” sagte eines der Kinder im Video, als ihnen klar wurde, dass sie Harris treffen würden.

Konservative kritisieren den Vizepräsidenten auf Twitter für seine überwältigende Begeisterung für Kinder.

„Über so viele Dinge nachzudenken, die es da draußen gibt, die wir noch lernen müssen. Ich mag es, ich mag es “, sagte Harris in der Folge.

„Zu viele DayQuil“, schrieb Matt Schlapp, Präsident der American Conservative Union.

Bernardino seinerseits freute sich, Harris kennenzulernen.

„Der aufregendste Teil war definitiv das Treffen mit Vizepräsident Harris“, sagte er. „Sie hat uns gerade dazu gebracht, uns zu setzen. Sie ist supercharismatisch. Sie ist alles, was ich je von ihr gedacht habe, und mehr. Sie gab mir das Gefühl, einer ihrer Kollegen zu sein, und zu der Zeit fühlte ich mich super wichtig. Ich habe mit ihm von Angesicht zu Angesicht gesprochen.