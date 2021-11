Kalifornischer Gesuchter wegen Kapitol-Unruhen sucht Asyl in Weißrussland

Kalifornier vom FBI wegen angeblichen Angriffs auf Polizisten gesucht während der Kapitol-Unruhen vom 6. Januar beantragt nun Asyl in Weißrussland, nachdem er aus den USA geflohen ist, wo er behauptet, „politischer Verfolgung“ ausgesetzt zu sein.

Evan Neumann sagte Weißrussisches Staatsfernsehen Montag, an dem er auf der Flucht war, seit er Anfang des Jahres in die Most Wanted List des FBI aufgenommen wurde.

In einem Interview mit dem Titel „Goodbye America“ ​​sagte der 48-jährige Handtaschenhersteller aus Mill Valley, er „begann sich zu verstecken und reiste von einem Ort zum anderen durch Amerika“, bevor er im März nach Europa floh.

„Ich habe einen Anwalt eingeschaltet. Und der Anwalt sagte, ich könnte auf Geschäftsreise nach Europa gehen. Deshalb habe ich es für meine Taschenfirma geplant. Der Anwalt sagte, es sei gut, weil es Zeit sparen würde. Und dann wird klar, was mit meinem Geschäft los ist“, sagte er.

„Schließlich hat kein Gerichtsverfahren stattgefunden. Um zu verstehen, was los war, ging ich.

Er sagte, er sei durch die Schweiz, Deutschland und Polen gereist, bevor er Mitte März in der Ukraine ankam.

Evan Neumann wurde im Juli wegen seiner Rolle bei den Unruhen in sechs Anklagepunkten angeklagt, einschließlich des Angriffs auf Offiziere und des gewaltsamen Eindringens. ROBERTO SCHMIDT / AFP über Getty Images

Neumann sagte der Filiale, dass er dort für vier Monate eine Wohnung gemietet habe, sich jedoch zur Flucht entschloss, nachdem er glaubte, die ukrainischen Behörden würden ihm folgen.

Dann kam er im August zu Fuß durch die ukrainischen Sümpfe von Pripyat nach Weißrussland – und behauptete, dabei Wildschweinen und Schlangen begegnet zu sein.

Weißrussland hat kein Auslieferungsabkommen mit den USA.

Die ehemalige Sowjetrepublik wird seit 1994 vom autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko regiert.

Neumann wurde im Juli wegen seiner angeblichen Beteiligung an den Kapitol-Unruhen in sechs Anklagepunkten angeklagt, darunter der Angriff auf Beamte und das gewaltsame Eindringen Kriminalbeschwerde.

Berichten zufolge wurde er auf einem Video mit einer Körperkamera festgehalten, als er einen Beamten außerhalb des Kapitols angriff.