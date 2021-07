Jordanien wurde von iranischen Drohnen angegriffen – König Abdullah

Im Iran hergestellte Drohnen und Raketen haben Jordanien in zunehmender Zahl angegriffen, sagte König Abdullah am Sonntag gegenüber CNN, als er die Gefahren beschrieb, denen das Haschemitische Königreich und die Region von der Islamischen Republik ausgehen.

„Leider wurde Jordanien von Drohnen angegriffen, die herausgekommen sind und die die iranische Unterschrift sind, mit denen wir zu tun haben“, sagte Abdullah gegenüber Fareed Zakaria von CNN. Er sagte, Drohnenangriffe hätten im vergangenen Jahr stattgefunden und hätten zugenommen.

Abdullah zählte eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit dem Iran auf, darunter das Atomprogramm, die Entwicklung ballistischer Raketen, Cyberangriffe und Scharmützel entlang der jordanischen Grenze.

Irans “ballistische Technologie hat sich dramatisch verbessert. Wir haben es leider gegen US-Stützpunkte im Irak gesehen. Wir haben gesehen, wie Saudi-Arabien Raketen aus dem Jemen erhalten hat. Israel bis zu einem gewissen Grad aus Syrien und dem Libanon”, sagte der König. .

„Was Israel fehlt, landet manchmal in Jordanien … [the] zunehmende Cyberangriffe gegen viele unserer Länder. Der Schusswechsel an unseren Grenzen nahm fast zu, als wir mit Daesh . am oberen Ende waren [ISIS]”, sagte Abdullah und hob die Gefahren für sein Königreich hervor.

Israel hat in den letzten Jahren niedergeschlagen eine Reihe iranischer Drohnen entlang seiner Nordfronten und der Grenze zu Jordanien, unter anderem während der Operation Guardian of the Walls.

Israel griff iranische Ziele in Syrien aus der Luft an, und Damaskus feuerte oft Raketen gegen Flugzeuge ab, die Angriffe ausführen, die auf jordanischem Territorium landeten.

Im CNN-Interview war Abdullah vage, als er gefragt wurde, ob er den Druck der Biden-Regierung unterstützte, dem Iran-Atomabkommen von 2015 beizutreten, das als gemeinsamer umfassender Aktionsplan bekannt ist. Die Gespräche in Wien zur Reaktivierung des Abkommens zwischen Teheran und den sechs Weltmächten USA, Russland, China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind ins Stocken geraten, obwohl Gespräche unwahrscheinlich sind.

„In unserem Teil der Welt gibt es berechtigte Bedenken hinsichtlich vieler Portfolios, die die Amerikaner hoffentlich mit den Iranern diskutieren können“, sagte Abdullah und fügte hinzu, dass dies auch spezifische Probleme für Jordanien umfasste.

“Das Atomprogramm betrifft Israel wie den Golf”, sagte Abdullah.

Abdullah fügte jedoch hinzu, dass er der Meinung sei, dass die Amerikaner und Iraner die Positionen in den Wiener Gesprächen seien “etwas distanziert”.

Der jordanische König hob die Bemühungen der Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwaits und Saudi-Arabiens hervor, mit dem Iran zusammenzuarbeiten, um die Spannungen abzubauen.

„Hoffentlich bringen uns diese Gespräche in eine bessere Position, in der wir die Region beruhigen können, weil wir so viele Herausforderungen haben“, fügte Abdullah hinzu.

Der König sprach mit CNN während seiner Reise in die Vereinigten Staaten, wo er letzte Woche das Weiße Haus besuchte und als erster Exekutivführer aus dem Nahen Osten sich mit den Vereinigten Staaten traf.

Der irakische Premierminister Mustafa al-Kadhimi soll sich am Montag mit Biden treffen, und US- und israelische Beamte arbeiten an der Planung eines Begegnen bald zwischen Biden und Premierminister Naftali Bennett.

Omri Nahmias, Anna Ahronheim und Reuters haben zu diesem Bericht beigetragen.