Joe Biden im Wahlkampf in Georgia: “Es ist Zeit, unsere Demokratie zurückzubekommen”

Sechs Wochen nach den US-Präsidentschaftswahlen hat der Gewinner Joe Biden Wieder im Wahlkampf: Der 78-Jährige hat am Dienstag im Bundesstaat gekämpft Georgia für zwei Senatskandidaten seiner Demokratischen Partei. Die Wähler müssten abstimmen, als ob ihr Leben davon abhängen würde, “weil es so ist”, sagte Biden. Er rief die Wähler des südlichen Staates bei einer Aufführung in der Hauptstadt an Atlanta bei den Stichwahlen zum Senat am 5. Januar für die Demokraten Jon Ossoff und Raphael Warnock zu stimmen.