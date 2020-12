Über das Smartphone als Trojanisches Pferd unserer Zeit

K.Kürzlich konnte man in der „Tatort“ sehen, wie die Polizei eine Frau mit Abhörtechnik ausstattete, um Beweise gegen ihren Ehemann und die Mafia zu erhalten. So etwas ist natürlich immer gut, besonders im Fernsehen. Aber hätte es nicht auch eine gemeinsame Smartphone erledigt, diskret in der Küche aufbewahrt, den Aufnahmetaster gedrückt?

Gut möglich. Weil das Smartphone das Trojanische Pferd unserer Zeit ist. Aufgrund seiner weltlichen Natur sieht es harmlos aus, und weil es harmlos aussieht und auch praktisch ist, kann es jederzeit in eine Waffe verwandelt werden, mit der man bis in den Kern einer Person eindringen kann.

Es wurde oft beschrieben, was wir durch den normalen Gebrauch eines Smartphones über uns und unsere Wege verraten. Das Smartphone richtet sich dann an den Benutzer selbst. Hier möchten wir jedoch überlegen, wie er sein Gerät mithilfe der Aufnahmefunktion, beispielsweise mithilfe der Kamera, gegen andere richten kann.

Das Smartphone wird fast wie ein Körperteil behandelt

Diejenigen, die einen bei sich hatten, erregten Aufmerksamkeit; Die Dinge waren einfach viel zu groß. Es war nicht möglich, spontan zu filmen, besonders nicht diskret. Die Frau, die zuletzt Peter Altmaier im Bundestag, um ihn im Film zu konfrontieren und zu beleidigen, wäre es nicht gelungen, früher mit einer fetten VHS-Bertha am Sicherheitspersonal vorbeizukommen. Das Smartphone hingegen wird jetzt fast wie ein Körperteil behandelt, wie Hände oder Füße. Sie müssen sie nicht am Eingang abgeben, obwohl Sie andere mit ihnen schlagen können.

Die Frau in Bundestag ist ein Hinweis darauf, dass Normalität seit langem das ist, was Dürrenmatt „Beobachter des Beobachters beobachten“ nannte: Sie selbst wurde während der Dreharbeiten von einem Mann gefilmt, der wahrscheinlich auch gefilmt wurde. Das permanente Halten von Momenten ist in Wahrheit ihre Zerstörung. Rockbands können ein oder zwei Dinge darüber erzählen, wenn sie nicht in ein Meer brennender Feuerzeuge schauen, sondern in das kalte Licht von Smartphones, die zum Filmen herausgezogen wurden. Kate Moss beantwortete kürzlich die Frage, was sie besonders vermisste: die neunziger Jahre, weil nicht jeder ein Kamerahandy dabei hatte.

Aber das ist auch hier nicht das Hauptaugenmerk, sondern die bisher vernachlässigte und unzureichend problematische akustische Aufnahmefunktion des Smartphones. Früher hatte kaum jemand eine Diktiermaschine, heute jeder. Der Speicherplatz der alten Geräte war sehr begrenzt; allein aus diesem Grund durften sie nicht einmal verdächtig mitlaufen. Dieses Problem besteht bei Smartphones nicht.

Alle möglichen Motive sind denkbar

Dies ist ein Vorteil für Journalisten. Sie können jede Pressekonferenz aufzeichnen, auch ganze Parteikonferenzen. So können Sie genau zitieren – was für Politiker nicht unbedingt von Vorteil sein muss. Schließlich wissen sie bereits aus der Anwesenheit der immer noch sehr auffälligen Fernsehkameras, dass sie sich in einer Situation befinden, in der jedes Wort aufgezeichnet und im Zweifelsfall auf die Goldwaage gesetzt wird.

Problematischer ist es, wenn Gesprächspartner nicht davon ausgehen, dass das, was sie sagen, aufgezeichnet wird. Zum Beispiel bei einem Interview. Mit Hilfe des Smartphones, das leicht aus der Tasche ragt, ist dies kein Problem. Auch weil bisher keine Sensibilität für diese Gefahr bestand.

Aber warum sollte jemand ein Interview aufnehmen wollen? Die Beratung bei einer Bank? Die Beschwerde an den Manager eines Supermarktes, dass zu wenige Kassen geöffnet sind? Hierfür sind alle möglichen Motive denkbar, immer lauter und lauter. Vor allem aber: modern.

Lass dich nicht erwischen

Carl Schmitt ist wieder gut für die weitere Lektüre. Es gibt eine schöne Parodie des modernen Menschen, “The Buribunken”. Jedes Mitglied dieser weithalsigen Spezies muss in jeder Sekunde seines Lebens ein Tagebuch über jede Sekunde seines Lebens führen, auch wenn es um die Tatsache geht, dass ihm nichts anderes einfällt, das er in das Tagebuch schreiben könnte. Der Buribunke schafft durch permanente Selbstdokumentation ein eigenes Denkmal und führt so das Leben – verstanden als Erfahrung – ad absurdum.

Es ist eine Schande, dass es zu Schmitts Zeiten keine Influencer gab – sie machen nichts anderes, nur dass sie hauptsächlich filmen und Fotos machen, anstatt zu schreiben. Die Autoren sind in der Corona-Krise natürlich noch mehr denn je dabei. Verlagsredakteure und Literaturkritiker leiden darunter. Sie erhalten derzeit Berge von Manuskripten von Menschen, die eine so sentimentale Beziehung zu ihrem eigenen Leben haben, dass sie nicht nur jeden gerauchten Hintern als Haus der Geschichte betrachten, sondern auch jedes Wort, das sie sagen, sich selbst oder andere in ihrer Gegenwart . Aufnahmegeräte können sehr nützlich sein.

Der Drang zur Selbstdokumentation, der durch die Möglichkeiten des Internets gefördert wird, entspricht einem Authentizitätskult in der Literatur, für den Jan Ove Knausgård vielleicht das bekannteste Beispiel ist. Also was für ein Glück! Als angehender Literaturautor müssen Sie sich nicht mehr in Kneipen setzen, um den Klang der Gosse heimlich aufzunehmen. Sie legen einfach Ihr Smartphone auf den Tresen und tippen das Ganze später eins zu eins. Wenn Sie eine gute Kneipe haben, vielleicht auch einen Gesprächspartner, der redet, als hätte er es besser, dann besteht eine gute Chance, dass Sie als „Jörg Fauser des 21. Jahrhunderts“ geadelt werden.

Sie müssen nur aufpassen, dass Sie beim Aufnehmen nicht erwischt werden. Insbesondere in Pubs wird daher dringend empfohlen, das Display in einem Gehäuse zu verstecken, das so konventionell sein sollte, dass niemand es genauer betrachten möchte. Andernfalls kann der Ort so authentisch werden, dass die anderen Gäste ihre Smartphones zum Filmen herausziehen.