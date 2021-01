Joe Biden hat eine Büste von Cesar Chavez in seinem ovalen Büro

Hier ist ein weiteres Zeichen von wie unterschiedlich die Stimmung ist heute Abend in Washington – eine Büste einer geliebten mexikanisch-amerikanischen Figur, die strategisch günstig in der Nähe des neuen Heimarbeitsplatzes des neuen Präsidenten platziert ist.

Das Übergangsteam von Präsident Biden wählte eine ikonische Bronzebüste aus Bürgerrechtsführer Cesar Chavez an der sichtbarsten Stelle hinter seinem entschlossenen Schreibtisch im Oval Office platziert zu werden, ein weiteres Zeichen für die tektonische Verschiebung, die seit dem. im Weißen Haus stattgefunden hat Abreise von Donald Trump.

Die 22-Zoll-Skulptur stammt vom Künstler Paul A. Suarez und war im Besucherzentrum der Nationaldenkmal Cesar E. Chavez in Keene, Kalifornien, in den Tehachapi-Bergen des Kern County. das Biden-Harris-Übergang Büro beantragte die Ausleihe der Skulptur, das Denkmal von Chavez am Mittwoch angekündigt.

Die Büste befindet sich in der Mitte Familie Biden Fotos und sollten jedes Mal für zig Millionen Menschen in Sicht sein, wenn Biden vom Zentrum der US-Exekutive aus das Land anspricht.

Paul F. Chavez, zweiter Sohn des Aktivisten und Präsidenten der Cesar Chavez Foundation, begrüßte die Entscheidung in einer Erklärung.

“Die Platzierung einer Büste meines Vaters im Oval Office symbolisiert den hoffnungsvollen neuen Tag für unsere Nation”, sagte er. „Nicht nur, weil es meinen Vater ehrt, sondern vor allem, weil es den Glauben und die Verantwortung eines ganzen Volkes darstellt, in dessen Namen er selbst gekämpft und geopfert hat.

Cesar Chavez und Mitorganisator Dolores Huerta gründeten die United Farm Workers, den Ursprung des Begriffs “Wenn wir können(“Ja, wir können”) und ebnen den Weg für die Organisation der Arbeit für kommende Generationen. Chavez starb 1993.