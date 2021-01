Meitenkun Gameplay Trailer für King of Fighters 15 enthüllt

Meitenkun wurde für King of Fighters 15 enthüllt. Dies ist der erste neue Charakter, der für King of Fighters 15 seit der Enthüllung des enthüllt wurde erster Trailer Dazu gehörten Shun’ei, K ‘, Leona, Mai, Kyo und Benimaru.

Natürlich ist dies tatsächlich Meitenkuns zweiter Auftritt in der King of Fighters-Serie, als er in King of Fighters 14 debütierte. Zusammen mit Shun’ei wurde Meitenkun von Tung Fu Rue gegründet.

Dieser Kämpfer ist seltsam, weil er immer sehr schläfrig wirkt. Seltsamerweise neigt er dazu, sein Kissen im Kampf mit sich zu tragen.

Trotz alledem gilt Meitenkun immer noch als ein sehr fähiger Kämpfer in der Überlieferung von King of Fighters. Obwohl Meitenkun ein sehr sorgloses Verhalten hat, sollte angemerkt werden, dass er oft siegreich über Shun’ei herrscht, der der Protagonist von King of Fighters 14 und 15 ist.

Während des Trailers kann Meitenkun mit energiebasierten Angriffen angreifen. Indem er seine Energie in sein Kissen steckt, können selbst Angriffe mit dem Kopfkissen den Gegnern Schaden zufügen.

Am Ende des Trailers wird uns gesagt, wir sollen “nächste Woche mehr einstellen”. Schauen Sie sich den Meitenkun-Trailer unten an:

Klicken Sie auf die Bilder für größere Versionen