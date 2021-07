Jeff Bezos’ Weltraumflug: Hier ist alles, was Sie wissen müssen

Aber Bezos’ Flug und die Technologie, die seine Firma entwickelt hat, um ihn dorthin zu bringen, unterscheiden sich stark von Bransons. New Shepard von Blue Origin ist eine kleine suborbitale Rakete, die vertikal von einer Startrampe abhebt und ein kürzeres, aber schnelleres Erlebnis bietet als das von Bransons Virgin Galactic geschaffene Raumflugzeug. Aber genau wie das Flugzeug von Virgin Galactic ist New Shepard dafür ausgelegt, zahlende Kunden über Dutzende von Kilometern über der Erdoberfläche zu fliegen, um Momente der Schwerelosigkeit und einen Panoramablick auf die Erde zu genießen.

New Shepard führte 15 automatisierte Testflüge ohne Personen an Bord durch, und Bezos kündigte in . an früher Juni dass er beabsichtigte, am allerersten bemannten Flug teilzunehmen, der für den 20. Juli geplant ist.

Die Öffentlichkeit wird in der Lage sein zu sehen, wie sich alles auf Blue Origin entwickelt Direkte , wo es Außenaufnahmen der Rakete und der Kapsel zeigt, die in den Kosmos aufsteigen. (Fotos des Inneren – und Bezos’ Gesichtsausdrücke – werden erst nach dem Flug veröffentlicht.) Die Missionen sollen am Dienstag nach 8 Uhr ET beginnen, sofern das Wetter es zulässt.

Wer geht?

Während die New Shepard-Kapsel bis zu sechs Personen befördern kann, nimmt Bezos auf dieser Jungfernfahrt nur drei weitere mit. Dazu gehören sein Bruder Mark Bezos; Wally Funk, ein 82-jähriger Pilot und einer der “Mercury 13” Frauen ; Und ein 18-jähriger Abiturient Ich nannte Oliver Daemen.

Bezos sollte neben einem mysteriösen Bieter fliegen, der kürzlich eine Blue Origin-Auktion gewonnen hatte, indem er sich bereit erklärte, zu zahlen 28 Millionen Dollar für einen Sitzplatz im Flug, aber das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass die Person, die gefragt hat anonym bleiben vorerst wegen “Terminkonflikten” ausscheiden musste. Daemen – dessen Vater, Gründer der niederländischen Investmentfirma Joes Daemen, sein Ticket bezahlt hat – wird anstelle des Auktionsgewinners fliegen.

Was wird passieren ?

Wenn die meisten Leute an Raumfahrt denken, denken sie an einen Astronauten, der für mindestens ein paar Tage die Erde umkreist und im Weltraum schwebt.

Das werden die Bezos-Brüder und ihre Reisegefährten nicht tun.

Sie werden auf und ab gehen, und das in weniger Zeit, etwa 11 Minuten, als die meisten Leute brauchen, um zur Arbeit zu kommen.

Optisch wird der Livestream von Blue Origin so aussehen wie die meisten Teststarts von New Shepard aus den vergangenen Jahren: Die Rakete und die Kapsel werden auf einer Startrampe in den privaten Einrichtungen von Blue Origin im ländlichen Texas sitzen – in der Nähe von Van Horn, das etwa 120 Meilen östlich von El Paso.

Neue Shepards suborbitale Kämpfe erreicht etwa die dreifache Schallgeschwindigkeit – etwa 2.300 Meilen pro Stunde – und fliegt gerade nach oben, bis die Rakete den größten Teil ihres Treibstoffs verbraucht. Die Besatzungskapsel trennt sich dann am oberen Ende der Flugbahn von der Rakete und bewegt sich kurz nach oben, bevor die Kapsel fast am oberen Ende ihrer Flugbahn schwebt und den Passagieren einige Minuten Schwerelosigkeit beschert. Es funktioniert ein bisschen wie eine erweiterte Version der Schwerelosigkeit, die Sie fühlen, wenn Sie die Spitze eines Achterbahnhügels erreichen, kurz bevor die Schwerkraft Ihren Karren – oder in Bezos’ Fall Ihre Raumkapsel – wieder hereinbringt.

Die New Shepard-Kapsel setzt dann eine große Fallschirmfahne ein, um ihren Abstieg auf weniger als 20 Meilen pro Stunde zu verlangsamen, bevor sie den Boden berührt, und Bezos und seine Mitreisenden werden noch mehr abgefedert stoßdämpfende Sitze

Die Rakete, die separat fliegt, nachdem sie sich von der Kapsel mit den Menschen gelöst hat, wird dann ihre Triebwerke neu zünden und ihre Bordcomputer verwenden, um eine genaue vertikale Landung durchzuführen. Die Booster-Landung sieht aus wie das, was SpaceX mit seinen Falcon 9-Raketen macht, obwohl diese Raketen viel stärker sind als New Shepard und – ja – mehr. explodiert wahrscheinlich beim Aufprall

Eine Handvoll Medien darf auch am Start teilnehmen und Bezos und andere Passagiere nach der Landung interviewen.

Wie unterscheidet sich das von dem, was SpaceX und Virgin Galactic tun?

Der Flug von Bezos wird nur neun Tage stattfinden, nachdem der britische Milliardär Richard Branson seine eigene Überschallfahrt am Rande des Weltraums durchgeführt hat, nach einer überraschenden Ankündigung seiner Raumfahrtfirma Virgin Galactic, Tage nachdem Bezos seine Absicht bekannt gegeben hatte, ins All zu fliegen.

Die Firmen der beiden Männer – und ihre PR-Maschinen – sind seitdem in einen öffentlichen Austausch eingetreten, obwohl die Milliardäre selbst erklärt haben, dass sie nicht rennen wollen, um an Bord eines Schiffes, das sie mitfinanziert haben, als erste ins All zu fliegen. .

Aber der suborbitale Weltraumtourismus ist nicht alles, was Branson und Bezos mit ihren Raumfahrtgeschäften betreiben. Es ist auch nicht der größte oder wichtigste Sektor der boomenden kommerziellen Raumfahrtindustrie.

Branson, Musk und Bezos werden jedoch alle wegen ihrer Ähnlichkeiten seit Jahren verglichen – die drei haben Vermögen, das in anderen Branchen angesammelt wurde, verwendet, um weltraumorientierte Geschäfte zu betreiben. So brechen sie auf:

Seit Jahren macht SpaceX von Elon Musk mit seiner Raketentechnologie Schlagzeilen und bricht Rekorde – und es ist ganz anders als das, was Blue Origin am Dienstag debütieren wird.

Suborbitale Flüge müssen jedoch nicht so schnell reisen. Sie müssen nur eine Höhe über der 50-Meilen-Marke erreichen – die die US-Regierung als Grenze des Weltraums ansieht – oder der 62-Meilen-Marke, die international als Demarkationslinie gilt. (New Shepard wird voraussichtlich über 62 Meilen lang sein.)

Was New Shepard am Dienstag macht, wird eher dem entsprechen, was Richard Branson – der andere, andere Weltraum-Milliardär – plant, mit seiner Firma Virgin Galactic zu tun.

Virgin Galactic plant auch, wohlhabende Touristen in den suborbitalen Raum zu befördern, obwohl es ein ganz anderes Fahrzeug entwickelt hat, um dorthin zu gelangen. Anstelle einer autonomen Rakete, die vertikal abhebt, hat Virgin Galactic ein bemanntes Raumflugzeug gebaut, das von einer Landebahn (ähnlich wie ein Flugzeug) abhebt, die an einem riesigen geflügelten Mutterschiff befestigt ist.

Virgin Galactic führte seine eigenen Testflüge durch und Branson war der erste Milliardär, der mit einer Rakete ins All flog, die er am 11. Juli finanzierte.

Ist es riskant?

Die Raumfahrt ist historisch mit Gefahren verbunden. Obwohl die Risiken für Bezos‘ Flucht in den suborbitalen Raum nicht unbedingt astronomisch sind, hat sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin den größten Teil des letzten Jahrzehnts damit verbracht, New Shepard durch eine Reihe erfolgreicher Testflüge zu führen.

Suborbitale Flüge benötigen zudem deutlich weniger Leistung und Geschwindigkeit als Orbitalraketen. Dies bedeutet, dass die Rakete weniger Zeit zum Brennen benötigt, niedrigere Temperaturen das Äußere des Raumfahrzeugs versengen, weniger Kraft und Kompression das Raumfahrzeug zerreißen und im Allgemeinen weniger Wahrscheinlichkeit, dass etwas schief geht.

Dennoch birgt jedes Mal, wenn sich ein Mensch an einer Rakete festhält, Risiken – und Bezos hat offenbar ausgerechnet, dass es sich für ihn lohnt.