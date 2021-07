BERICHTE: Guanyu Zhou bei Williams im Jahr 2022 als Alpine F1 auf der Suche nach einem „Partnerteam“

F2-Fahrer Guanyu Zhou machte kürzlich Schlagzeilen, als er im FP1 des Großen Preises von Österreich den Alpensitz von Fernando Alonso übernahm. Und jetzt sieht es so aus, als könnte er sehr bald einen eigenen F1-Sitz haben, aber jetzt mit dem französischen Outfit.

Berichten zufolge könnte Zhou, wenn er in dieser Saison die F2-Meisterschaft gewinnt, einen Sitz bei Williams F1 im Jahr 2022 erringen. Der aktuelle Fp2-Meisterschaftsführer könnte George Russell ersetzen, wenn dieser in der nächsten Saison aufsteigt.

Alpine findet für Zhou ein Kundenteam: Direktor der Alpine Academy

Wie berichtet von Pfadfinder-Formel, so die Leiterin der Alpine Academy, Mia Sharizman, wurde immer erwartet, dass sie ein anderes Team für die Chinesin finden. Sie erläuterte auch die Pläne des französischen Teams für ihre anderen Akademiefahrer.

“Für uns ist es, dass es sein wird [the same plan] Von Anfang an geht es immer darum, ein Partnerteam zu finden oder ein Kundenteam zu finden.“ Sharizman bestätigt.

Fernando Alonso von Alpine im Einsatz beim Testen

„Meine Kollegen, mein Management, wir alle arbeiten daran, ob es ein neues Team oder ein Kundenteam gibt. Es ist also die andere Seite des Geschäfts.

„Von nun an besteht unsere Rolle darin, die Piloten auf das Niveau vorzubereiten, auf dem sie für die Auswahl vorbereitet werden können. Es ist das erste, was wir tun “, sagte der Direktor der Alpenakademie.

Guanyu Zhou ersetzt George Russell bei Williams?

Es scheint wahrscheinlich, dass George Russell zur Saison 2022 bei Mercedes landen könnte.So hat sich auch Williams auf die Suche nach einem möglichen Ersatz für den Briten gemacht.

George Russell von Williams auf der FIA-Pressekonferenz

Nico Hülkenberg und Daniil Kvyat waren die ersten für den Sitz, mit einem Mercedes-Williams-Tausch, mit freundlicher Genehmigung von Valtteri Bottas, im Mix. Aber es sieht so aus, als könnte Williams den Sitz dem F2-Meisterschaftsführer Guanyu Zhou anbieten.

Der Chinese begeisterte alle bei seinem einmaligen Ausflug, Alonsos Alpine beim FP1 von Österreich zu fahren. Das britische Team scheint für Zhou eine gute Entscheidung zu sein, da die Plätze bei Alpine derzeit besetzt sind.

Wird Russell nächste Saison bei Mercedes ankommen? Wenn ja, wer wird Ihrer Meinung nach seinen Platz bekommen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.