Jaywalking Elk verursacht Staus in Blaine County

Zu dieser Jahreszeit werden mehr Wildtiere größere Entfernungen zurücklegen. Dieser Fahrer erwischte eine Herde Elche, die den Highway 75 überquerten, ohne sich darum zu kümmern, wen sie dabei behinderten.

Dang ist eine Menge Elche! Wir merken, wie groß sie sind! Es macht mir auch klar, wie hungrig ich bin. Ernsthaft, es ist eine wirklich coole Sache zu sehen. Das freut mich auch sehr auf die Jagdsaison.

Das Büro des Sheriffs von Blaine County nutzte die Gelegenheit, um die Leute daran zu erinnern, beim Autofahren vorsichtig zu sein. Hirsche, Elche und andere Wildtiere können so ziemlich jederzeit an dir vorbeihuschen, aber ich fühle mich besonders in der Dämmerung. Ich kann nicht genau wissen, wie viele dieser erstaunlichen Kreaturen in dieser Herde sind, aber es sind definitiv viele. Und Sie können sehen, dass einige von ihnen nur Babys sind!

Es ist ein Stau, den ich zugeben muss, dass ich es nicht bereuen würde zu warten. Ich würde mich noch mehr ärgern, wenn ich eines der weiter entfernten Autos wäre und nicht die Chance hätte, es zu sehen.

Es sieht auch so aus, als hätten einige Elche auch Spaß mit Menschen. Entspannen Sie sich am Straßenrand und warten Sie auf den nächsten weniger misstrauischen Fahrer. Ich liebe Idaho und die Möglichkeit, solche Zeiten zu sehen.

