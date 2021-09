So profitieren Versorgungsunternehmen von DCIM

Organisationen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung des Wirtschaftssektors eines jeden Landes; große Unternehmen und Konzerne bieten Geldmittel, erhalten das Pro-Kopf-Einkommen, fördern die Beschäftigungsrate und unterstützen Innovationen. Der wichtigste Bestandteil eines jeden Unternehmens ist jedoch sein Rechenzentrum, denn jedes Unternehmen ist in verschiedene Abteilungen unterteilt, die entweder synchron oder unabhängig voneinander arbeiten. Was versteht man also unter einem Rechenzentrum? Ein Rechenzentrum ist ein Bereich mit miteinander verbundenen Computerservern, die für die Verteilung, Verarbeitung und Speicherung von Daten genutzt werden.

Da das Rechenzentrum für die Aufbewahrung und den Schutz umfangreicher Statistiken, Informationen, Details und Interessen des Unternehmens verantwortlich ist, muss es so effizient wie möglich geschützt und optimiert werden. Hier kommt DCIM ins Spiel. Was ist DCIM?

DCIM steht für Data Center Infrastructure Management; es bietet einen besseren Einblick in den Betrieb des IT-Systems, da es eine Vielzahl von Funktionen wie Fernüberwachungsdienste, die Auslastung des Rechenzentrums mit allen IT-Geräten, Energieverbrauchsmanagement und vieles mehr bereitstellt. Außerdem bietet DCIM-Software Versorgungsunternehmen die folgenden Vorteile:

Smart Metering und Smart Grid– Für den Laien sind Daten alles, was gemessen werden kann. Im Versorgungssektor umfassen Strom, Wasser und Gas eine große Menge wichtiger Daten wie Kontaktnummern, Lieferdaten, Kundendaten usw., die für den reibungslosen Betrieb der Versorgungsunternehmen unerlässlich sind. Es ist außerdem wichtig zu bedenken, dass die Komplexität und das Volumen der Daten in den kommenden Jahren nur noch zunehmen werden, wodurch erweiterte Datenspeichermöglichkeiten für Versorgungsunternehmen erforderlich werden. Der Druck auf die Manager von Rechenzentren wird zunehmen, was zu Ausfallzeiten, Fehlern, finanziellen Auswirkungen und Effizienzproblemen führen wird.

DCIM-Systeme integrieren Echtzeitdaten mithilfe verschiedener intelligenter Geräte wie intelligente Zähler, Sensoren und Umweltmonitore, die Informationen sammeln und zur Analyse in die DCIM-Software übertragen. Im abschließenden Schritt werden die verarbeiteten Informationen auf Monitoren in Form von verständlichen Grafiken und Interpretationen angezeigt, wodurch das Auftreten von Ausfallzeiten verringert wird, da dem Benutzer alle verfügbaren Informationen zur Verfügung stehen.

Remote-Management freischalten– Die DCIM-Software erhöht die Transparenz der Geräte und reduziert den Arbeitsaufwand, weil sie die Remote-Management-Funktion freischaltet. Die DCIM-Software ermöglicht Ihnen die Fernverwaltung all Ihrer Geräte und Standorte, indem sie deren Funktionstüchtigkeit überwacht und Änderungen feststellt. Auf diese Weise wird das Produktivitätsniveau der Geräte erhöht und Sie erfahren, wie Sie die Leistung der Geräte verbessern können, um einen besseren Output zu erzielen.

Einbindung der prädiktiven Analyse- Der Einsatz von Technologien, die den Schutz des Rechenzentrums verbessern können, ist eine der besten Investitionen, die ein Unternehmen tätigen kann. Rechenzentren sind mit Herausforderungen wie ungünstigen Wetterbedingungen verbunden, die zu Stromausfällen und Unterbrechungen des Leistungsniveaus der gespeicherten Daten führen. Daher sendet DCIM mit der Einführung der Prognoseanalyse Notfallwarnungen und -benachrichtigungen an die Betreiber und gibt ihnen genügend Zeit, sich im Vorfeld darauf vorzubereiten.

Vereinfachtes Management– DCIM stellt intelligente Ressourcen bereit, die die Risiken in der Infrastruktur des Rechenzentrums verringern, die Betriebszeit verbessern und die Widerstandsfähigkeit der Geräte erhöhen. Außerdem verbessert DCIM die Gesamtverwaltung des Rechenzentrums, weil es die Koordination und Automatisierung mithilfe einer breiten Palette von Tools und Software sicherstellt.

Die Masseninstallation von Geräten und Software kann für Einzelpersonen, die nicht über ausreichende Kenntnisse bei der Bereitstellung digitaler Lösungen im Elektrobereich verfügen, eine große Belastung darstellen. Außerdem ist ein Rechenzentrum der sensibelste und komplexeste Teil eines jeden Unternehmens; hier werden wichtige Informationen und Statistiken gespeichert und geschützt. Deshalb ist es die beste Entscheidung, mit einem hochkompetenten Team von Fachleuten zusammenzuarbeiten, das die Sicherheit des Rechenzentrums bei der Installation der DCIM-Software garantiert.

