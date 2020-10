Jared Kushner unterstützt Donald Trump: “Einige Schwarze wollen nicht erfolgreich sein”

vonMarcel Richters Herunterfahren

Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, sorgte mit einem Kommentar für Entsetzen. Ivanka Trumps Ehemann erwärmt damit eine alte Debatte.

Jared Kushner hat einen Kommentar über Schwarze in der Vereinigte Staaten von Amerika verursachte Kritik.

Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump beschuldigte Schwarze, nicht nach Erfolg zu streben. Damit knüpft Kushner an ein rassistisches Klischee der 1970er und 80er Jahre an.

Damit knüpft Kushner an ein rassistisches Klischee der 1970er und 80er Jahre an.

Washington – Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushnerist schwarze Armut in der geworden Vereinigte Staaten von Amerika geäußert. Die Politik von Donald Trump helfen Sie den Schwarzen, die Probleme loszuwerden, über die sie sich beschweren, erklärt Kushner. “Aber wir können nicht sicherstellen, dass sie erfolgreicher sind, als sie selbst erfolgreich sein wollen”, sagt er Kushner buchstäblich. Anschließend behauptete er, dass die Unterstützung in der schwarzen Bevölkerung für war US-Präsident Trump ist stark gewachsen.

Jared Kushner begegnet alten Schwarzen in den USA und sozialem Erfolg

Jared Kushner kritisierte in einem Interview mit dem US-amerikanischen Sender Fox News Aussagen über Schwarze. © Alex Brandon / dpa

Links zu dieser Aussage Jared Kushner bewusst oder unbewusst von einer Debatte der 1970er und 80er Jahre. Das hatte Ronald Reagan damals hartnäckiges Stereotyp, das in der Vereinigte Staaten von Amerika sind inaktiv und verdienen ihr Geld hauptsächlich durch Betrug am sozialen System. So wurde 1974 der Fall Linda Taylor bekannt, die durch umfangreichen Sozialbetrug ein Vermögen von rund 220.000 Euro erzielt hatte.

Die Kritik an Trumps Schwiegersohn Kushner folgt schnell

Die Kritik folgte unmittelbar den Aussagen von Kushner. Neben dem Klischee der Kushner erhalten, richtet sich die Kritik auch gegen den Schwiegersohn des Präsidenten selbst. Als Kind einer wohlhabenden Familie hat er die Probleme, mit denen viele Schwarze konfrontiert sind Vereinigte Staaten von Amerika Gesicht gegenüber, nie getroffen.

Der CNN-Analyst Brandon Tensley sieht Kushners Kommentar ebenfalls als Hinweis Wie das Weiße Haus über Schwarze in den USA denkt – und dass dieses Denken dem Gefühl vieler schwarzer Amerikaner entspricht. Diese sehen die US-Präsidenten als Rassisten, wie eine Umfrage der Washington Post und des Wahlinstituts Ipsos zeigt.

Jared Kushner spricht, als wären Schwarze faule Beschwerdeführer, die nicht erfolgreich sein wollen. Dieser offensichtliche Respektlosigkeit zeigt, dass er KEIN Verständnis für die schwarze Gemeinschaft und ihre Herausforderungen hat, die sich über Jahrhunderte erstrecken. Sie können diese Probleme auf dieser Ebene des Ego nicht “beheben”. pic.twitter.com/fmILMVbrzY – Ben Crump (@AttorneyCrump) 26. Oktober 2020

Donald Trump gilt in den USA als Rassist unter den Schwarzen

Acht von zehn Befragten glauben dies Trumpf Für einen Rassisten sagen 65 Prozent, dass es derzeit eine “schlechte Zeit” für Schwarze im Land ist Vereinigte Staaten von Amerika Sein. Das Team um Donald Trump hatte im laufe von US-Wahl vor kurzem versucht, schwarze Wähler von sich selbst zu überzeugen. Diese Versuche werden laut Tensley durch Kushners Aussage delegitimiert. Noch mehr als das: die Aussage erhöht die Angst vieler Schwarzer in ihnen Vereinigte Staaten von Amerika, dass die Trumpf-Die Verwaltung hat kein Interesse an ihren spezifischen Problemen und sie können sich nicht auf Trumps Unterstützung verlassen. Aufgrund ähnlicher Skandale war die Kritik an Trump auch unter Republikanern gewachsen.

Kritik an Kushner auch von den Demokraten

Kritik am Ausdruck von Kushner Es gab auch vom politischen Gegner. Der Sprecher des Nationalen Komitees der Demokratischen Partei, Brandon Gassaway, sprach von “Missachtung” und “Herzlosigkeit” der Trumpf-Regierung gegenüber Schwarzen in der Vereinigte Staaten von Amerika. “Wir können uns keine weiteren vier Jahre in einem Weißen Haus leisten, das unsere Stimmen nicht ernst nimmt und uns sagt, dass wir dankbar sein sollen für die Überreste des Verhandlungstisches”, sagte Gassaway. (Marcel Richters)

