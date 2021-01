Jared Kushner informierte Jake Sullivan über Trumps Nahostpolitik

Jared Kushner informierte den neuen nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan über die Nahostpolitik der Trump-Regierung, sagte David Friedman, der scheidende US-Botschafter in Israel, am Montag in einer geschlossenen Anhörung im israelischen Parlament. .

Warum ist das wichtig: Friedman sagte, Kushner habe Sullivan insbesondere über den Prozess des Abrahamischen Abkommens informiert, durch den vier arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisierten, so der Gesetzgeber, der an der Anhörung teilnahm. Trumps Berater hoffen, dass der gewählte Präsident Biden diesen Prozess fortsetzen und andere Länder wie Saudi-Arabien zur Unterzeichnung ermutigen wird.

Nachrichten treiben: Der Anruf kam vor ungefähr zwei Wochen, einige Tage bevor Kushner für eine Reise nach Saudi-Arabien reiste Gipfeltreffen der Golfführer. Es ist nicht bekannt, ob Kushner eine Nachricht von Sullivan an einen der Führungskräfte gebracht hat.

Der Gesandte des Weißen Hauses, Avi Berkowitz, informierte auch einen ehemaligen Obama-Regierungsbeamten, der möglicherweise für einen Posten im Zusammenhang mit dem Nahen Osten unter Biden ansteht, über die Normungsvereinbarungen, sagt mir ein Beamter. Trump Administration.

Laut israelischen Gesetzgebern, die an der Besprechung am Montag teilnahmen, sagte Friedman, er habe kürzlich seinen Vorgänger aus der Obama-Ära, Dan Shapiro, getroffen und ihn über die Arbeit der Trump-Regierung im Nahen Osten informiert in den letzten vier Jahren. Shapiro machte Friedman während des Treffens klar, dass er nicht in Bidens Übergangsteam war.

In den Flügeln: Friedman präsentierte dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen der Knesset seine Gedanken darüber, was die Biden-Regierung in Bezug auf Israel und die Region tun wird und sollte, sagten die Gesetzgeber, die an dem Treffen teilnahmen.

Friedman sagte, Biden sei ein Freund Israels. Er sagte auch, er erwarte von der Biden-Regierung, dass sie Israel wegen der Siedlungsfrage im Westjordanland unter Druck setzt, die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde wieder aufnimmt und die Beziehungen Israels zu China weiter ausbaut. , eine Frage, die Friedman sagte, Israel sollte es ernster nehmen.

Friedman sagte auch Biden würde es wahrscheinlich versuchen Relaunch des iranischen Atomabkommens.

Er hob speziell an Bedenken hinsichtlich des Einflusses Von einem ehemaligen Außenminister John Kerry und der ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaterin Susan Rice über Bidens iranische Politik, obwohl keiner an dem iranischen Portfolio gearbeitet hat, sagte ein israelischer Gesetzgeber.

Friedman sagte, Israel sollte keine sofortige Konfrontation mit Biden über den Iran anstreben, sondern stattdessen die Biden-Regierung bitten, zuvor einen Dialog mit Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Ländern aufzunehmen zu beschließen, das Atomabkommen umzukehren.

Es überrascht nicht, dass Friedman sagte, Biden sollte es nicht Trumps Politik in Bezug auf Jerusalem oder die israelische Souveränität über die Golanhöhen zurückdrehen. Er argumentierte auch, dass ein Kampf mit Israel um die Siedlungen nirgendwo hin führen würde.

Friedman behauptete, Saudi-Arabien hätte Israel innerhalb eines Jahres anerkannt, wenn Trump wiedergewählt worden wäre.

Aber er hatte eine Kritik für seinen Chef und behauptete, dass Trumps Beziehung zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan war manchmal “zu heiß” gewesen und Biden würde die Türkei kritischer sehen.

