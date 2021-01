Peloton verhindert die Erstellung oder Verwendung des Hashtags #StopTheSteal

Peloton, ein Unternehmen, das für seine mit dem Internet verbundenen Fahrräder und Laufbänder bekannt ist, watet durch das Chaos von Stop The Steal. Das Unternehmen verhindert nun, dass Benutzer ein # StopTheSteal-Tag in der App erstellen, und behauptet, dass das Tag “nicht unseren Richtlinien entspricht”, wenn ein Benutzer es erstellt. Zug Gemeinschaftsregeln verbieten ausdrücklich “hasserfüllte, beleidigende und obszöne Sprache” sowie “Mobbing, Belästigung und jedes andere beleidigende Verhalten”. Wir haben um weitere Klarstellung gebeten, wann Peloton diesen Hashtag blockiert und warum.

Beacons on Peloton fungieren als Community-IDs. Wenn Personen einem Tag beitreten, wird es während des Trainings unter ihrem Namen in der Unternehmens-Bestenliste angezeigt und sie können mit anderen Mitgliedern dieses Tags in Kontakt treten. Jeder kann ein Tag erstellen und neue Tags werden als Reaktion auf das # StopTheSteal-Verbot angezeigt. Gruppen wie #StopTheSteall, #StopTheSteel, #StopTheCensorship und #StopTheFraud werden in der App als “neu” markiert.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Peloton potenziell anregende Phrasen verbieten musste. Letztes Jahr hat das Unternehmen verbotene politische Rede von seinen offiziellen Facebook-Gruppen sowie Tags im Zusammenhang mit QAnon, die die gleiche Botschaft der Community-Richtlinien bieten. Obwohl die App keinen Live-Chat mit Personen in einem Klassenzimmer zulässt, teilen die Tags dennoch bestimmte Nachrichten. Die Tags #BlueLivesMatter und #BlackLivesMatter sind in der App immer zulässig.

Andere Technologieunternehmen haben ebenfalls beschlossen, die Reichweite dieses Hashtags zu begrenzen. Instagram erlaubt das Vorhandensein des Hashtags auf der Plattform, zeigt jedoch nur die Top-Beiträge an, nicht die neuesten.