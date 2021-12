Japan und China vereinbaren die Einrichtung einer Verteidigungs-Hotline inmitten der Spannungen im Ostchinesischen Meer und in Taiwan

Das chinesische Verteidigungsministerium bestätigte die Zustimmung der Hotline in einer Erklärung, ohne einen Termin für die Umsetzung zu nennen.

Die Einigung – die während einer zweistündigen Videokonferenz zwischen dem Japaner Nobuo Kishi und dem Chinesen Wei Fenghe erzielt wurde – kommt mit ihren kriegführenden Ländern um Taiwan und Probleme im Ost- und Südchinesischen Meer.

Die Minister diskutierten während des Treffens diese Differenzen, einschließlich ihrer konkurrierenden Ansprüche auf eine unbewohnte felsige Inselkette im Ostchinesischen Meer, die von Japan kontrolliert wird, aber die China beansprucht sein Hoheitsgebiet.

China schickt immer häufiger Regierungsschiffe, darunter auch Schiffe der Küstenwache, in den Kanal, was Japan als eine Herausforderung für seine international anerkannte Souveränität über die Inseln sieht.

Minister Kishi sagte, dass Japan Versuche ablehnt, den Status quo einseitig durch Zwang zu ändern, und dass Japan sehr besorgt über solche Aktionen sei, während er einzelne Ereignisse wie die Aktivitäten der Schiffe der chinesischen Volksbefreiungsarmee und der Küstenwache hervorhob, „eine Erklärung von Japans Verteidigungsministerium nach dem Ministertreffen entlassen.

In einer Erklärung nach dem Treffen behielt China seine Souveränitätsansprüche über die Inseln bei.

„China wird seine territoriale Souveränität und seine maritimen Rechte und Interessen fest schützen. Beide Seiten sollten sich auf die allgemeinen Interessen der bilateralen Beziehungen konzentrieren und sich um die Aufrechterhaltung der Stabilität im Ostchinesischen Meer bemühen“, sagte das Ministerium in einer Erklärung.

Die Situation in Taiwan

Während die Senkakus / Diaoyus seit Jahren im Zentrum der chinesisch-japanischen Spannungen stehen, ist Tokio zunehmend besorgt über die Situation um Taiwan, die autonome Insel, die 200 Kilometer (124 Meilen) von der Ostküste Chinas entfernt, aber auch nur 110 Kilometer entfernt liegt (68 Meilen) von der südjapanischen Insel Yonaguni in der Präfektur Okinawa.

Taiwan und Festlandchina werden seit dem Rückzug der Nationalisten nach dem Ende des chinesischen Bürgerkriegs vor mehr als 70 Jahren getrennt regiert. Taiwan ist heute eine blühende Demokratie, aber die regierende Kommunistische Partei Chinas auf dem Festland betrachtet die Insel weiterhin als untrennbaren Teil ihres Territoriums, obwohl sie sie nie kontrolliert hat.

Japan, das Taiwan von 1895 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs kontrollierte, sieht die Insel als zentralen Teil seiner nationalen Sicherheit.

Als Tokio im Juli sein jährliches Weißbuch zur Verteidigung veröffentlichte, enthielt es seine stärkste Sprache zu Taiwan und behauptete, dass „die Stabilisierung der Situation um Taiwan für die Sicherheit Japans wichtig ist“.

Kishi sagte damals, man solle ihn mit „einem Gefühl der Krise“ beobachten.

„Was in Taiwan passiert, ist direkt mit Japan verbunden“, sagte er und bemerkte, dass die Insel die „Energie-Lebensader“ seines Landes überspannt.

„90% der von Japan verbrauchten Energie werden über die Regionen um Taiwan importiert“, sagte Kishi.

Während seines Treffens mit Wei am Montag sagte Kishi, „dass Frieden und Stabilität über die Taiwanstraße hinweg äußerst wichtig für die Sicherheit Japans sowie für die Stabilität der internationalen Gemeinschaft sind“, heißt es in der Erklärung des japanischen Verteidigungsministeriums.

Kishi erweiterte diese Sprache auch auf das Südchinesische Meer. Peking beansprucht fast die gesamte Wasserstraße von 1,3 Millionen Quadratmeilen als sein Hoheitsgebiet und hat in den letzten Jahren auf mehreren Inseln militärische Festungen gebaut.

Bestimmte Inseln und Gewässer im Südchinesischen Meer werden jedoch von mehreren Staaten und Inseln in der Umgebung beansprucht, darunter die Philippinen, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Brunei und Taiwan.

Peking hat kommerzielle Aktivitäten wie Fischerei oder Bergbauexploration durch einige dieser Länder behindert, weil es den Besitz von Territorien beansprucht, von denen es behauptet, dass es seit Hunderten von Jahren zu China gehört.

Neue chinesische Gesetze

Früher in diesem Jahr, China hat neue Gesetze eingeführt seine Ansprüche über das Südchinesische Meer geltend zu machen, einschließlich der Forderung, dass eine Reihe ausländischer Schiffe den chinesischen Behörden detaillierte Informationen über ihre Einfahrt in „chinesische Hoheitsgewässer“ übermitteln müssen.

Dies folgt einem im Februar eingeführten Gesetz, das es der chinesischen Küstenwache erlaubt, Waffen zum Schutz der nationalen Souveränität Chinas einzusetzen, eine Aktion, die zuvor Einheiten der Volksbefreiungsarmee vorbehalten war.

Kishi sagte Wei am Montag, dass „Japan jeden einseitigen Versuch, den Status quo durch Zwang zu ändern, und jede Aktivität, die die Spannungen in der Frage des Südchinesischen Meeres verschärft, entschieden ablehnt“, unter besonderer Berufung auf das neue Gesetz über die Küstenwache, so das japanische Ministerium der Verteidigung.

Der japanische Verteidigungschef äußerte sich auch besorgt über Chinas Aufstieg zur Militärmacht, der dazu geführt hat, dass die PLA-Marine in den letzten Jahren zur größten der Welt geworden ist.

Aber Japan hat auch seinen Verteidigungshaushalt erhöht, einschließlich 6,75 Milliarden US-Dollar im November hinzugefügt zu seinen bereits Rekordjahresausgaben für das Militär in der Eile, die Luft- und Seeverteidigung zu stärken.